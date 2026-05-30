Timnas Inggris Harus Berhati-Hati Menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026

Timnas Inggris harus berhati-hati menghadapi Kroasia di fase grup Piala Dunia 2026. Pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Villa Park, Birmingham, para pemain Timnas Inggris termasuk Harry Kane dan Declan Rice merayakan gol ke gawang Andorra.

Namun, perlu diingat bahwa Kroasia pernah mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2018 dengan skor 2-1. Luka Modric, Ivan Rakitic, dan Marcelo Brozovic adalah beberapa pemain yang bermain dengan sangat baik di lini tengah Kroasia. Mereka berhasil mengendalikan arah permainan dan membantu Kroasia lolos ke babak final. Sementara itu, Timnas Inggris bertumpu pada Jordan Henderson sebagai pusat lini tengah, dibantu oleh Jesse Lingard dan Dele Alli.

Inggris sempat mencetak gol cepat melalui aksi Kieran Trippier, tetapi Kroasia berhasil membalas di menit ke-68 melalui Ivan Perisic. Mario Mandzukic kemudian menjadi pahlawan Kroasia dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-109. Selain itu, Kroasia juga pernah memupus mimpi Inggris lolos ke Piala Eropa 2008 dengan kemenangan 3-2 di babak kualifikasi. Sekarang, Timnas Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel akan menghadapi Kroasia di babak penyisihan grup dengan mengandalkan beberapa pemain yang tampil di semifinal Piala Dunia 2018.

Ada tiga pemain alumni semifinal Piala Dunia 2018 di tim Inggris saat ini, seperti Harry Kane, Jordan Pickford, dan Jordan Henderson yang masih berpotensi jadi andalan Tuchel untuk menghadapi Kroasia. Sementara itu, skuad Kroasia yang dilatih Zlatko Dalic masih dihiasi nama-nama semodel Luka Modric, Mateo Kovacic, serta Ivan Perisic, salah satu pencetak gol ke gawang Timnas Inggris di semifinal Piala Dunia 2018





