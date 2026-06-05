Timnas Indonesia Vs Oman: Imbauan Lalu Lintas dan Rute Alternatif GBK

Jelang laga Timnas Indonesia melawan Oman di GBK, TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menyediakan rute alternatif serta rekomendasi transportasi umum.

Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dalam laga kualifikasi yang sangat dinantikan pada Jumat, 5 Juni 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ( GBK ), Jakarta Pusat.

Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pukul 18.00 WIB dan diperkirakan akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sedang berjuang untuk merebut tiket menuju putaran berikutnya. Pelatih asal Inggris, John Herdman, yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan Timnas Indonesia, telah mempersiapkan tim dengan matang. Ia dikenal dengan pendekatan taktis yang disiplin dan kemampuan memotivasi pemain. Skuad Garuda sendiri diperkuat oleh sejumlah pemain kunci seperti pemain naturalisasi dan talenta muda lokal yang tengah naik daun.

Dukungan penuh dari suporter diharapkan menjadi suntikan moral bagi tim. Namun, kehadiran ribuan penonton tentu berdampak pada kondisi lalu lintas di sekitar venue. Kepolisian melalui Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di area GBK. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, volume kendaraan meningkat drastis mulai sore hari karena para suporter berbondong-bondong menuju stadion menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online.

Beberapa ruas jalan yang diprediksi macet antara lain Jalan Jenderal Sudirman dari arah Semanggi menuju Senayan, Jalan Gatot Subroto dari Slipi menuju Semanggi, serta Jalan Gerbang Pemuda, Asia Afrika, Pintu Satu Senayan, Tentara Pelajar, dan Simpang Semanggi. Kemacetan biasanya terjadi dua hingga tiga jam sebelum pertandingan dimulai, yakni sekitar pukul 15.00 WIB. Untuk menghindari terjebak macet, pengendara yang tidak bertujuan ke GBK disarankan mencari jalur alternatif. TMC Polda Metro Jaya merekomendasikan beberapa rute alternatif.

Pertama, bagi yang melintas dari arah Sudirman menuju Kebayoran Lama, dapat melewati Jalan KH Mas Mansyur - Jalan Penjernihan - Jalan Pejompongan - Jalan Tentara Pelajar. Rute ini menghindari kemacetan di Pintu Satu Senayan. Kedua, dari Slipi menuju Blok M atau Pondok Indah, bisa melalui Jalan S. Parman - Jalan Tomang Raya - Jalan Letjen Suprapto - Jalan Palmerah Utara - Jalan Palmerah Barat - Jalan Kebayoran Lama. Alternatif lain adalah Jalan Panjang yang lebih jauh dari pusat keramaian.

Ketiga, dari Kuningan menuju Tangerang, disarankan melewati jalur yang tidak melalui Simpang Semanggi maupun kawasan Senayan. Selain itu, masyarakat yang akan menonton pertandingan disarankan menggunakan transportasi umum seperti MRT Jakarta. Penonton dapat turun di Stasiun Senayan Mastercard atau Stasiun Istora Mandiri yang berjarak dekat dengan pintu masuk stadion. Dengan demikian, selain mengurangi kemacetan, penggunaan MRT juga lebih efisien karena menghindari parkir yang terbatas.

Timnas Indonesia sendiri bertekad meraih kemenangan di hadapan publik sendiri untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dukungan dari suporter di tribun diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Pertandingan melawan Oman ini menjadi ujian penting bagi skuad asuhan John Herdman untuk menunjukkan perkembangan permainan. Semoga laga berjalan lancar dan Indonesia meraih hasil positif tanpa kendala di luar lapangan seperti kemacetan yang sudah diantisipasi oleh pihak berwenang





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia Oman GBK Kemacetan Rute Alternatif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Media Inggris Prediksi Timnas Indonesia Gagal Menang atas Oman di GBK, Sorot Lini DepanMedia Inggris memprediksi Timnas Indonesia tak mudah menang atas Oman di GBK. Media itu menyoroti performa kandang Garuda dan peluang duel berakhir imbang.

Read more »

Timnas Indonesia Melanjutkan Latihan Terakhir Sebelum Menghadapi Timnas OmanTimnas Indonesia melakukan latihan terakhir sebelum menghadapi Timnas Oman di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan instruksi kepada pemainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Read more »

Prediksi Timnas Indonesia vs Oman 5 Juni 2026Prediksi Indonesia vs Oman, Skor Indonesia vs Oman, Jadwal Indonesia vs Oman, Siaran langsung Indonesia vs Oman, Head to head Indonesia vs Oman

Read more »

Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Oman Hari Ini, Kick Off Pukul 20.00 WIB di GBKPertandingan Timnas Indonesia melawan Oman akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (5/6/2026) malam.

Read more »