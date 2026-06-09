Timnas Indonesia urinary Kemenangan tips 1-0 atas Mozambik di Laga Persahabatan

Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Mozambik dalam pertandingan persahabatan FIFA Matchday di GBK. Pelatih John Herdman puas dengan fokus dan kegembiraan yang ditampilkan anak asuhnya.

Timnas Indonesia berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas timnas Mozambik dalam pertandingan persahabatan FIFA Matchday yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada malam hari Selasa 9 Juni 2026.

Gol tunggal untuk tim Garuda dicetak melalui aksi tendangan penjuru yang diupayakan oleh Elkan Baggott, meski upaya tersebut berhasil digagalkan oleh bek Mozambik. Sepanjang laga, berbagai momen menonjol Other attempts to break the deadlock emerged, such as Ole Romeny's effort to bypass the Mozambican goalkeeper and Marcelino Ferdinan's dribble attempts to penetrate the opponent's defensive line. Dony Tri Pamungkas juga menjadi sorotan setelah dijatuhkan oleh pemain lawan saat upaya zerangan balik cepat.

Pelatih John Herdman mengaku sangat bangga dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, para pemain benar-benar fokus pada tugas mereka meski musim yang panjang dan jeda internasional yang menantang. Herdman berkomentar bahwa mereka menikmati permainan dan semangat yang ditampilkan, yang mengingatkannya pada akar minat bermain sepak bola. Kemenangan ini membawa kebanggaan bagi para pendukung timnas yang hadir di stadion, dan diharapkan menjadi motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya





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Timnas Indonesia Mozambik FIFA Matchday John Herdman Elkan Baggott

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