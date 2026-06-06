Timnas Indonesia Uji Coba against Oman, Menang 3-0 di FIFA Matchday Juni 2026

Indonesia menang 3-0 atas Oman dalam pertandingan persahabatan FIFA Matchday edisi Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiga gol came dari Hubner, Romeny, dan Oratmangoen, sementara Emil Audero menyelamatkan penalti. Pelatih Thomas Herdman menilai ini hanya langkah awal, meski puas dengan performa tim dan dukungan suporter.

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dalam laga persahabatan FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Tiga gol kemenangan lahir melalui kontribusi tiga pemain berbeda, yaitu Justin Hubner di menit ke-20, Ole Romeny di menit ke-45+2, dan Ragnar Oratmangoen di menit ke-67. Kemenangan ini semakin memperpanjang catatan positif Timnas Indonesia sekaligus menambah kepercayaan diri tim jelang menghadapi Mozambik pada pertandingan selanjutnya. Namun, pelatih Thomas Herdman menilai kemenangan itu hanyalah satu langkah dalam proses panjang membangun kekuatan Timnas Indonesia. Menurutnya, masih banyak aspek permainan yang harus ditingkatkan.

Atmosfer SUGBK yang dipadati puluhan ribu suporter juga memberikan kesan mendalam bagi Herdman. Ia mengaku emosional melihat antusiasme luar biasa para pendukung yang terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Ketika ditanya apakah kemenangan dengan tiga pencetak gol berbeda menjadi tanda bahwa dirinya sudah menemukan formula terbaik Timnas Indonesia, Herdman memilih merespons dengan hati-hati. Menurutnya, seluruh pemain harus tetap membumi dan terus bekerja keras untuk berkembang.

Ia tidak ingin skuad Garuda terlena hanya karena meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan. Pelatih berusia 50 tahun itu juga menolak menunjuk satu pemain sebagai yang terbaik pada laga tersebut. Meski Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan penalti Oman pada menit ke-38, Herdman menilai kemenangan diraih berkat kontribusi seluruh pemain. Selain memuji kerja keras tim, Herdman mengaku terharu melihat semangat yang ditunjukkan para pendukung Timnas Indonesia di SUGBK.

Baginya, atmosfer yang tercipta menjadi bukti besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Karena itu, ia berharap skuad Garuda terus berkembang agar mampu memberikan lebih banyak kebanggaan kepada para pendukung. Herdman juga menyinggung pentingnya kemenangan atas Oman yang mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk mengalahkan tim Asia Barat tersebut. Meski menang dengan selisih tiga gol, Herdman menilai pertandingan belum sepenuhnya sempurna.

Ia kembali menggarisbawahi peran besar Emil Audero yang menjaga momentum Indonesia melalui penyelamatan penalti krusial di babak pertama. Menutup pernyataannya, Herdman berharap dukungan publik kembali memenuhi SUGBK saat Timnas Indonesia menjalani pertandingan berikutnya melawan Mozambik





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