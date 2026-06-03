Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste U-19: Kemenangan Besar目标 dalam Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timor Leste U-19 dalam matchday kedua Grup A Piala AFF U-19 2026. Pelatih Nova Arianto merencanakan rotasi skuad meski target kemenangan dengan skor besar tetap diutamakan untuk bersaing dengan Vietnam. Laga bisa disaksikan melalui SCTV, Indosiar, dan live streaming Vidio.

Kickoff pertandingan antara Timnas Indonesia U-19 versus Timor Leste U-19 akan digelar pada pukul 20.00 WIB. Laga ini bisa ditonton langsung melalui stasiun televisi SCTV dan Indosiar, serta layanan live streaming di Vidio.

Timnas Indonesia U-19 memulai perjalanan mereka di ajang Piala AFF U-19 2026 dengan hasil gemilang, menghajar Timnas Myanmar U-19 dengan skor 3-0 pada matchday pertama Grup A. Di sisi lain, Timor Leste U-19 mendapat hasil yang bertolak belakang setelah kalah telak 3-0 dari Timnas Vietnam U-19. Dari segi catatan historis dan kekuatan tim, Indonesia jelas diunggulkan untuk mengamankan kemenangan atas Timor Leste. Selain itu, pasukan pelatih Nova Arianto membutuhkan kemenangan dengan skor besar untuk bersaing dengan Vietnam di klasemen sementara.

Meskipun demikian, pelatih Indonesia U-19 Nova Arianto menegaskan rencana untuk melakukan rotasi skuad pada laga ini. Setelah menang atas Myanmar, Nova ingin memberi kesempatan kepada semua pemain untuk dinilai agar dapat memantapkan kualitas tim. Hal ini tentu dapat memengaruhi kekompakan dan performa tim, namun dengan kehadiran pemain kunci seperti Evandra Florasta, Welber Jardim, dan Dimas Adi yang kemungkinan menjadi starter, Indonesia masih diharapkan bisa menang dengan nyaman.

Daftar skuad yang disiapkan untuk laga ini Timor Leste U-19 menggunakan formasi 4-3-3 dengan kiper Egidio Lurio, bek Aurio de Jesus, Vabio Canavaro, Joe Purificacao, Nicholas Jose, gelandang Jose Arango, Tiago William, Leonio Quilton, serta penyerang Totifanio Fortunato, Marcio Caeiro, dan Germano Junior. Sementara Indonesia U-19 juga.formasi 4-3-3 dengan kiper Dafa Al Gasemi, bek Putu Panji, Rafa Abdurahman, Welber Jardim, Fabio Azkairawan, gelandang Isfandyar Abdillah, Timothy Baker, Evandra Florasta, serta penyerang Reno Salampessy, Amar Brkic, Dimas Adi.

Pertandingan ini menjadi penting bagi Indonesia untuk mengamankan titik atau kemenangan besar, sementara Timor Leste berjuang untuk mempertahankan harapan mereka di grup A. Di luar laga, layanan Vidio menawarkan berbagai paket berlangganan untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia, Timnas U-19, dan Timnas Putri selama Juni 2026. Piala AFF U-19 2026 ini juga menarik perhatian penonton dengan rating TV yang tinggi, seperti yang terlihat pada laga Indonesia vs Myanmar yang menembus rating 8,6 dengan share 38,3 persen.

Jadwal lengkap turnamen ini disiarkan langsung oleh Indosiar dan SCTV, sekaligus tersedia dalam live streaming Vidio. Dengan demikian, laga Indonesia vs Timor Leste menjadi salah satu pertandingan pentin dalam grup A yang akan memengaruhi jalan keluar grup





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