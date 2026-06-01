Timnas Indonesia U-19 Tundukkan Myanmar 3-0 di Piala AFF U-19 2026, Siap Hadapi Timor Leste

Timnas Indonesia U-19 memulai Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar di Grup A. Gol-gol Arkhan Kaka dan dua gol Dimas Adi mengamankan tiga poin pertama, menempatkan Indonesia di papan atas klasemen bersama Vietnam yang juga menang. Laga berikutnya akan menghadapkan Indonesia melawan Timor Leste yang ditangani Emral Abus, menjadikan duel taktik menjadi salah satu sorotan.

Timnas Indonesia U-19 memulai penampilan mereka di Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan gemilang 3-0 atas Myanmar dalam matchday pertama Grup A . Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin malam (1/6/2026) ini menunjukkan dominasi total Garuda Muda sepanjang pertandingan.

Arkhan Kaka membuka keunggulan di menit ke-38, sebelum Dimas Adi yang bermain untuk PSM Makassar menambahkan dua gol lain di babak kedua, termasuk di menit-menit akhir, yang mengamankan tiga poin perdana. Indonesia segera memposisikan diri di papan atas klasemen dengan tiga poin, sama seperti Vietnam yang juga menang atas Timor Leste dengan skor 3-0 berkat hattrick Hoang Cong Hau.

Kedua tim memiliki selisih gol yang identik, namun Vietnam berada di atas karena lebih baik dalam catatan disiplin, tanpa ada kartu kuning yang diterima. Ini memberikan keuntungan awal bagi The Golden Star dalam persaingan grup. Kemenangan ini tentu meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal, meski tantangan Berikutnya sama sulitnya. Pada Kamis (4/6/2026) pukul 20.00 WIB, Indonesia akan bertemu Timor Leste, tim yang baru saja kalah 0-3 dari Vietnam.

Meskipun reguler pertandingan pertama, Timor Leste diyakini akan memberikan perlawanan sengit karena mereka masih memiliki kesempatan untuk menjaga eksistensi di grup. Pertandingan ini juga akan menciptakan duel taktik yang menarik antara pelatih Indonesia, Nova Arianto, dengan Emral Abus, pelatih Timor Leste. Emral Abus adalah figur senior yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan kepelatihan nasional Indonesia.

Pengalaman panjangnya di berbagai level kepelatihan membuat pertemuan ini menjadi salah satu momen yang dinantikan, bukan hanya dalam hal teknis tetapi juga dalam hal strategi dan manajemen psikologis pemain. Laga melawan Myanmar sendiri tidak hanya dimenangkan oleh Indonesia tetapi juga menampilkan beberapa pola permainan yang membanggakan. Pressing tinggi yang dijalankan sejak detik awal berhasil mengoyak pertahanan Myanmar dan creado banyak peluang scor.

Meski sempat kesulitan dalam menerobos pertahanan yang rapat di awal, konsistensi serangan akhirnya berbuah ketika Arkhan Kaka memanfaatkan umpan dari sisi kiri. Di babak kedua, Timnas Indonesia U-19 tampil lebih menghibur dengan Di Dimas Adie yang memperlihatkan kelincahan dan kepemimpinan di lini depan, cukai dua gol dalam waktu singkat. 时段. Hasilnya, Indonesia tidak hanya menang tapi juga menunjukkan kemajuan dalam mengelola bechara dan melakukan finishing yang lebih efektif, meski masih perlu ditingkatkan konsistensi sepanjang 90 menit.

Kemenangan ini menjadi nilai penting untuk mengukur perkembangan tim especially karena lawan adalah Myanmar yang biasanya menjadi rivalitas ketat di tingkat Asia Tenggara. Dengan empat tim di Grup A, setiap poin amat berharga dan hasilektor ini memberikan fondasi kuat untuk laga selanjutnya melawan Timor Leste yang tidak mudah dihadapi bajo arahan Emral Abus





