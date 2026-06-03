Timnas Indonesia U-19 Tampil Gemilang di Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 menunjukkan penampilan gemilang dalam pertandingan perdana Grup A Piala AFF U-19 2026. Mereka berhasil mengalahkan Myanmar U-19 dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang pada hari Senin (01/06/2026) lalu.

Timnas Indonesia U-19 yang dikomandoi pelatih Nova Arianto menunjukkan penampilan gemilang dalam pertandingan perdana Grup A Piala AFF U-19 2026. Mereka berhasil mengalahkan Myanmar U-19 dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang pada hari Senin (01/06/2026) lalu.

Trigol tuan rumah masing-masing diceploskan oleh Arkhan Kaka dan brace keren Dimas Adi Prasetyo. Meski pesta gol, pengamat sepak bola nasional Ronny Pangemanan mengingatkan kalau tim pelatih masih harus memoles Garuda Muda agar lebih solid. Termasuk dalam kombinasi serta transisi serangan. Melawan Vietnam, kata Ropan, adalah laga sesungguhnya Timnas Indonesia U-19 di Grup A karena ini menjadi penentu juara grup.

Hasil yang bagus ini modal baik bagi tim asuhan Nova Arianto yang membuka laga pertama di Grup A. Di grup ini, selain Myanmar, juga ada Vietnam dan Timor Leste. Indonesia pada tanggal 4 Juni nanti akan bertarung dengan Timor Leste. Kemudian pada tanggal 7 Juni menghadapi Vietnam. Saya pikir duel melawan Vietnam menjadi duel yang seru.

Itu yang dinantikan. Timnas Indonesia U-19, bilang Ropan lagi, tak boleh terlalu jemawa dan harus tetap ekstra waspada saat bersua Vietnam. Soalnya, Vietnam juga berambisi menjadi jawara grup. Karena selain punya rivalitas yang tinggi, dua-duanya difavoritkan di Grup A. Pertandingan nanti akan mencari juara grup ya.

Sebagai juara bertahan, kita difavoritkan untuk bisa mempertahankan gelar karena ini pertandingan berlangsung di kandang kita di Sumatera Utara. Nova senang ya, puas dengan penampilan anak-anak sepanjang pertandingan. Walaupun dia bilang seharusnya masih bisa lebih banyak gol tercipta, laga pertama selalu memang sulit. Tetapi dia tetap bersyukur untuk hasil ini.

Tinggal memotivasi lagi tim ini untuk tampil lebih baik tentunya mencetak gol lebih banyak ya ke gawang Timor Leste. Ketika Vietnam bisa membuat tiga gol, Indonesia kemungkinan besar bisa membuat gol lebih dari tiga karena itu penting untuk perhitungan selisih gol jika pertandingan terakhir kita bermain imbang melawan Vietnam. Rating TV Meledak! Laga Timnas Indonesia U-19 vs Myanmar Tembus 8,6 dan Share 38,3 Persen di AFF U-19 2026.

Duel antara Timnas Indonesia U-19 lawan Myanmar pada matchday pertama Grup A Piala AFF U-19 2026 (c) Dok. Timnas Indonesia Ropan mengingatkan, kemenangan atas Myanmar bukannya tanpa catatan dan itu harus segera dituntaskan oleh tim pelatih. Walaupun Nova merasa puas, tapi saya pikir masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Ini perlu untuk peningkatan di saat akan menghadapi Timur Leste dan Vietnam.

Strategi pergantian pemain yang dilakukan Nova Arianto juga mendapat pujian dari Ropan. Untuk pergantian pemain, Nova juga melakukannya dengan sangat baik. Dia sudah hitung secara matang. Itu terlihat ketika dia memasukkan Dimas Adi kemudian Dimas bisa membayar kepercayaan.

Welber Jardim juga mampu bermain mengontrol di lini tengah dengan sangat baik, ketika dia masuk di babak kedua. Amar Brkic juga punya kecepatan yang sangat baik. Bergerak dari sisi kiri dan itu memang sangat terlihat, khususnya di 40 menit babak kedua





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