Timnas Indonesia U-19 Menghadapi Vietnam di Laga Terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 akan menjalani laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026 melawan Vietnam di Stadion Utama Sumatra Utara, Minggu 7 Juni 2026. Garuda Muda telah memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Myanmar dan Timor Leste dengan skor identik 3-0. Namun, situasi di Grup B dan Grup C masih belum sepenuhnya selesai. Hasil pertandingan Thailand kontra Malaysia serta Australia melawan Kamboja akan menentukan peta semifinal.

Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Vietnam memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U-19 2026. Garuda Muda menaklukkan Vietnam 2-1 lewat gol penalti di masa injury time.

Timnas Indonesia U-19 menghadapi Vietnam pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026. Duel berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Minggu 7 Juni 2026. Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U-19, mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya saat menumbangkan Vietnam 2-1 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026. Dia menyebut performa Garuda Muda terus mengalami peningkatan dari pertandingan ke pertandingan.

Nova juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang mampu menunjukkan perkembangan positif sepanjang fase grup. Kemenangan atas Vietnam menjadi bukti peningkatan performa Garuda Muda. Setelah mengalahkan Myanmar dan Timor Leste dengan skor identik 3-0, Indonesia kembali menunjukkan mental kuat saat mampu mengunci kemenangan di menit-menit akhir pertandingan. Meski sudah memastikan tempat di semifinal, Timnas Indonesia U-19 masih harus menunggu calon lawan berikutnya.

Situasi di Grup B dan Grup C masih belum sepenuhnya selesai. Hasil pertandingan Thailand kontra Malaysia serta Australia melawan Kamboja akan menentukan peta semifinal. Jika runner-up terbaik berasal dari Grup A atau Grup C, Indonesia berpotensi menghadapi juara Grup C yang saat ini paling berpeluang ditempati Australia. Namun jika runner-up terbaik berasal dari Grup B, maka lawan Garuda Muda akan berbeda sesuai skema turnamen.

Untuk saat ini, Nova Arianto bisa sedikit bernapas lega. Target pertama berhasil dicapai, sementara performa tim yang terus menanjak menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di babak semifinal. Timnas Indonesia U-19 memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U-19 2026 dengan cara dramatis. Garuda Muda menaklukkan Vietnam 2-1 lewat gol penalti di masa injury time.

Timnas Indonesia U-19 menghadapi Vietnam pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026. Duel berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Minggu 7 Juni 2026. Untuk sementa Kemenangan Timnas Indonesia atas Oman dalam laga FIFA Matchday menjadi hadiah terbaik bagi pendukung sepakbola Tanah Air. Hal ini jadi sorotan media Malaysia.

Sedang berlangsung, Ini link live streaming Timnas Indonesia U-19 Vs Vietnam di laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Timnas Indonesia U-19 akan menjalani laga penentuan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara terkait perkembangan proses naturalisasi dua pemain keturunan yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indon. Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, akhirnya buka suara mengenai peluang kembali memperkuat Timnas Indonesia. Meski tampil impresif bersama Persib musim 2025/2026.

Kekalahan telak 0-3 dari Timnas Indonesia membuat pelatih Oman, Tarik Sektioui, melontarkan pujian tinggi kepada skuad Garuda. Menurutnya, kualitas permainan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia sangat tinggi. Media Thailand ikut memberikan pujian terhadap negara sesama ASEAN, Timnas Indonesia yang sukses melibas perlawanan Oman tanpa ampun dengan skor telak 3-0. Kekalahan telak Oman dari Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday memicu beragam reaksi dari para suporter mereka di media sosial.

Tak sedikit yang melontarkan sindiran. Kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia atas Oman ternyata ikut menjadi sorotan media sepak bola Belanda. Media ternama Belanda, Voetbal Primeur, secara khusus mengulas kehebatan Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday





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Timnas Indonesia U-19 Piala AFF U-19 2026 Garuda Muda Vietnam Stadion Utama Sumatra Utara

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