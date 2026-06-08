Timnas Indonesia U-19 Mengamankan Kemenangan 2-1 atas Vietnam U-19

Timnas Indonesia U-19 berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Vietnam U-19 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Kemenangan tersebut memastikan Evandra Florasta sebagai penentu kemenangan setelah sukses mengeksekusi tendangan penalti pada masa injury time pertandingan.

Timnas Indonesia U-19 berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Vietnam U-19 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Kemenangan tersebut memastikan Evandra Florasta sebagai penentu kemenangan setelah sukses mengeksekusi tendangan penalti pada masa injury time pertandingan.

Sebelum menundukkan Vietnam, Garuda Muda juga mencatat hasil positif pada dua laga sebelumnya sehingga mengoleksi poin sempurna dan melaju ke empat besar turnamen. Indonesia tampil impresif sepanjang fase grup dan berhasil mengamankan tempat di babak berikutnya. Timnas Indonesia U-19 telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi lawan-lawan yang berat. Mereka telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berhasil merebut poin-poin yang sangat berharga.

Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa Timnas Indonesia U-19 telah siap menghadapi tantangan yang lebih besar di babak berikutnya. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bermain dengan strategi yang tepat dan berhasil merebut kemenangan yang sangat berharga. Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa Timnas Indonesia U-19 telah siap menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di babak berikutnya. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bermain dengan cepat dan efektif dan berhasil merebut kemenangan yang sangat berharga.

Timnas Indonesia U-19 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berhasil merebut poin-poin yang sangat berharga. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bermain dengan strategi yang tepat dan berhasil merebut kemenangan yang sangat berharga. Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa Timnas Indonesia U-19 telah siap menghadapi tantangan yang lebih besar di babak berikutnya. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bermain dengan cepat dan efektif dan berhasil merebut kemenangan yang sangat berharga.

Timnas Indonesia U-19 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berhasil merebut poin-poin yang sangat berharga. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bermain dengan strategi yang tepat dan berhasil merebut kemenangan yang sangat berharga. Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa Timnas Indonesia U-19 telah siap menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat di babak berikutnya. Mereka telah menunjukkan kemampuan untuk bermain dengan cepat dan efektif dan berhasil merebut kemenangan yang sangat berharga





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Timnas Indonesia U-19 Piala AFF U-19 2026 Vietnam U-19 Evandra Florasta Kemenangan 2-1

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