Timnas Indonesia U-19 berhasil memenangkan pertandingan melawan Kamboja U-19 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026. Gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Algazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Kemenangan ini memastikan Timnas Indonesia U-19 mengakhiri turnamen di posisi ketiga.

Selebrasi Algazani Dwi dan rekan-rekannya dalam laga Timnas Indonesia U-19 melawan Kamboja U-19 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U-19 2026, 13 Juni 2026. Mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.

Gol tunggal dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Algazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Kemenangan ini memastikan Timnas Indonesia U-19 mengakhiri turnamen di posisi ketiga. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova, mengatakan bahwa hasil ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang komposisi Garuda Muda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan dukungan selama turnamen berlangsung.

Nova menilai atmosfer yang diciptakan suporter turut membantu Garuda Muda. Ia juga menyatakan bahwa ia sangat senang semua berusaha yang terbaik dan akhirnya Garuda Muda akan semakin clear untuk pemain-pemain yang akan dibawa nanti di kualifikasi. Piala AFF U-19 2026 merupakan bahan pertimbangan Nova untuk menambah pemain, TC, dan uji coba internasional untuk Timnas Indonesia U-19. Selain itu, Nova juga berencana untuk menambahkan Mathew Baker ke dalam tim setelah ia baru saja bergabung.

Ia juga berencana untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 yang berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Nova juga menyampaikan bahwa ia sangat senang semua berusaha yang terbaik dan akhirnya Garuda Muda akan semakin clear untuk pemain-pemain yang akan dibawa nanti di kualifikasi. Ia juga menyatakan bahwa ia sangat terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan selama turnamen berlangsung. Ia juga minta maaf karena Garuda Muda hanya menjadi juara tiga





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Timnas Indonesia U-19 Piala AFF U-19 2026 Kamboja U-19 Algazani Dwi Sugandi Nova

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