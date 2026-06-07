Timnas Indonesia U-19 Menang Dramatis atas Vietnam, Pastikan Tiket Semifinal Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Vietnam berkat gol penalti Evandra Florasta di menit akhir, memastikan tiket ke semifinal Piala AFF U-19 2026.

Timnas Indonesia U-19 berhasil meraih kemenangan dramatis atas Vietnam dalam laga ketiga Grup A Piala AFF U-19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Minggu (7/6/2026).

Pertandingan ini menjadi krusial karena Indonesia wajib menang untuk memastikan tiket ke semifinal. Sejak awal, Garuda Muda tampil agresif dan mendominasi penguasaan bola. Peluang pertama datang melalui tendangan Arkhan Kaka yang masih melebar. Namun, tekanan terus dilancarkan hingga akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22.

Gelandang Reno Salampessy menunjukkan ketenangan di depan gawang setelah menerima umpan terobosan dari Muhammad Al Gazani. Dengan tenang, ia melewati kiper Vietnam dan menceploskan bola ke gawang kosong. Gol ini membuat para pemain Indonesia semakin percaya diri, sementara Vietnam mulai tertekan dan mencoba membalas. Meskipun unggul, Indonesia tidak menurunkan intensitas.

Beberapa kali Dafa Al Gasemi, kiper Indonesia, diuji oleh tembakan jarak jauh pemain Vietnam. Dafa tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Namun, pada menit ke-73, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Nguyen Quoc Khanh memanfaatkan sepak pojok. Gol ini membuat pertandingan semakin sengit.

Indonesia mencoba merespons, tetapi kerap kehilangan momentum karena Vietnam memperlambat tempo permainan dan sering melakukan pelanggaran taktis yang memancing emosi pemain Indonesia. Beberapa kali terjadi adu mulut di lapangan, namun wasit berhasil mengendalikan situasi. Memasuki menit-menit akhir, Indonesia mendapat peluang emas. Theo Leeming dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh pemain Vietnam setelah melakukan dribel ke dalam kotak.

Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Evandra Florasta yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan menempatkan bola ke pojok kanan gawang pada menit ke-90+2. Gol ini memastikan kemenangan 2-1 untuk Indonesia dan membawa mereka ke semifinal. Pelatih Indonesia mengapresiasi perjuangan para pemain yang tidak menyerah hingga akhir.

Sementara Vietnam harus puas finis di posisi kedua klasemen sementara. Hasil ini juga menambah kepercayaan diri skuad Garuda Muda menghadapi laga selanjutnya. Pertandingan tersebut juga disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional, dan para suporter memberikan dukungan penuh melalui layar kaca. Dengan kemenangan ini, Indonesia semakin kokoh di puncak klasemen Grup A dengan enam poin, unggul tiga poin dari Vietnam yang berada di peringkat kedua.

Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Timor Leste dalam laga terakhir yang sudah tidak menentukan lagi karena Indonesia sudah dipastikan lolos





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Timnas Indonesia Piala AFF U-19 Reno Salampessy Evandra Florasta Vietnam

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