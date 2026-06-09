Timnas Indonesia U-19 Juara Grup A Piala AFF 2026, Fokus ke Semifinal

Timnas Indonesia U-19 menutup fase grup dengan sembilan poin sempurna, mengalahkan Vietnam 2‑1. Australia dan Kamboja akan bertarung di Stadion Madya Sumatera Utara untuk tiket semifinal, sementara Garuda Nusantara bersiap menghadapi lawan selanjutnya.

Timnas Indonesia U-19 berhasil menutup fase grup Piala AFF U-19 2026 dengan catatan sempurna, mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan. Kemenangan krusial datang setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Vietnam U-19 dengan skor 2‑1 pada laga penutup.

Kedua gol penentu datang dari aksi terobosan pemain sayap kiri yang memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan, sementara gol balasan Vietnam hanya mampu menyamakan kedudukan sesaat sebelum penyelesaian akhir Indonesia. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menjuarai Grup A, mengungguli Australia dan Kamboja yang berakhir dengan poin yang sama namun kalah selisih gol.

Keberhasilan menutup fase grup tanpa mengumpulkan poin nul menunjukkan konsistensi taktik pelatih Nova Arianto, yang menekankan pressing tinggi dan transisi cepat, serta kedalaman skuad yang mampu mengatasi tekanan intensif dari dua tim unggulan Asia Tenggara lainnya. Sementara itu, persaingan untuk tiket semifinal di Grup C semakin memanas. Australia dan Kamboja akan bertemu di Stadion Madya Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Selasa malam (9 Juni 2026) untuk menentukan siapa yang akan melaju otomatis ke perempat final.

Australia, yang mencatatkan kemenangan telak 10‑0 melawan Filipina pada pembukaan grup, memiliki selisih gol yang jauh lebih unggul, sehingga meski hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan gelar juara grup, mereka tetap menargetkan kemenangan untuk menghindari ketergantungan pada selisih gol. Kamboja, di sisi lain, hanya memerlukan satu poin untuk tetap berada di posisi runner‑up terbaik dan melaju ke babak berikutnya, asalkan tidak mengalami kekalahan dengan margin lebih dari enam gol.

Kedua tim diprediksi akan mengadopsi strategi ofensif, mengingat pentingnya gol tambahan dalam perhitungan peringkat kedua terbaik. Menatap babak semifinal, fokus utama tim Indonesia beralih pada persiapan mental dan taktis untuk menghadapi lawan yang belum pasti. Jika Australia melaju, pertemuan antara dua tim ini akan menjadi duel taktik antara press tinggi Indonesia dan permainan transisi cepat Australia. Namun, jika Kamboja berhasil menembus, Garuda Nusantara harus menyiapkan strategi menghadapi gaya permainan yang lebih menekankan pada kecepatan sayap dan kombinasi umpan pendek.

Pelatih Nova Arianto menegaskan pentingnya menjaga konsistensi pertahanan, terutama dalam mengantisipasi serangan balik, serta meningkatkan eksekusi di area penalti untuk memaksimalkan peluang gol. Dengan jadwal semifinal yang akan dilangsungkan pada minggu berikutnya, tim Indonesia mempunyai waktu terbatas untuk melakukan analisis video lawan dan melakukan latihan intensif, sekaligus memanfaatkan dukungan massa yang terus tumbuh sejak awal turnamen.

Kesempatan meraih gelar juara Piala AFF U-19 2026 kini berada dalam genggaman, asalkan para pemain dapat menyalurkan energi positif dan menghindari tekanan berlebih di lapangan





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Timnas Indonesia U-19 Piala AFF U-19 2026 Semifinal Australia Kamboja

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