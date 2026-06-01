Timnas Indonesia U-19 berhasil memulai Putaran grup Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Arkhan Kaka (38'), Dimas Sautorisno (78' dan 86'). Kemenangan ini memberikan apresiasi bagi skuad Nova Arianto meski performa di sepanjang pertandingan belum optimal. Myanmar memperoleh beberapa peluang namun gagal melegari gawang. Indonesia akan bertemu Timor-Leste pada 4 Juni 2026.

Duel antara Timnas Indonesia U-19 lawan Myanmar pada matchday pertama Grup A Piala AFF U-19 2026 awalnya berjalan dengan ketat. Tim asuhan Nova Arianto sempat kesulitan menemukan irama permainan yang tepat dan dipaksa melakukan pergantian pemain lebih awal di tengah babak pertama.

Pada menit ke-17, Timnas Myanmar U-19 mencoba membangun serangan dan berhasil melewati garis tengah lapangan. Pemain nomor 11 yang menguasaibola kemudian kehilangan kontrol, dua pemain Indonesia bersaing menggapai bola liar tersebut. Algazani yang lebih dahulu menggapai bola, tetapi Engkel kaki kanannya terkena injak dari pemain Myanmar yang mencoba merebut bola. Wasit hanya memberikan pelanggaran tanpa kartu untuk pemain lawan despitehteet pelanggaran berbahaya.

Indonesia U-19柴continued to pressure but struggled to create clear chances until the 34th minute when Reno Salampessy managed to drive into the penalty area and deliver a cross that resulted in a corner. On the ensuing corner, Arkhan Kaka got to the ball first but his header was saved. Indonesia continued attacking and finally broke through in the 38th minute.

A long ball from the right flank found Arkhan Kaka who beat his marker and then rounded the goalkeeper before slotting the ball into the net with a right-footed finish. Kaka celebrated by running to the right corner and raising his right index finger while showing five fingers on his left hand, but the exact meaning remained unclear.

Immediately after the goal, there was a skirmish as a Myanmar player pushed Kaka from behind near the halfway line, but the referee did not issue any caution despite being close to the incident. In the 52nd minute, Putu Panji made an error in midfield, losing possession which led to a缅甸反击。Algazani及时回防并战术性手球破坏反击，吃到一张黄牌。印尼在第62分钟再次因后场处理球犹豫而丢球，缅甸随后组织进攻并在第67分钟由前锋在点球区内获得射门机会，但被门将达法没收。第78分钟，缅甸门将开球被迪马斯·苏特里斯诺拦截，后者直接将球打入空门，将比分改写为2-0。第86分钟，印尼左路发起进攻，阿马尔·布尔基奇传中，迪马斯在禁区内轻松推射破门，完成梅开二度，最终印尼3-0大胜缅甸。门将达法扑出缅甸一次有威胁的射门力保城门不失。印尼本场控球率占优但进攻效率并不突出，直到后期体能下降的缅甸才被连续攻破城门。尽管获胜，主教练诺瓦·阿里安托对球队未能在上半场建立足够优势表示失望，认为队员们浪费了太多机会。印尼接下来将在6月4日迎战东帝汶U-19。这场胜利为印尼在小组出线争夺中占得先机。全场比赛印尼射门15次其中6次射正，缅甸仅有4次射门2次射正。角球对比为印尼7比3缅甸





