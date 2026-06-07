Timnas Indonesia U-19 Berhasil Keempat, Muhammad Isfandyar Abdillah Tampil Berbahaya

Timnas Indonesia U-19 berhasil lolos ke semifinal ASEAN U-19 Boys Championship 2026 setelah mengalahkan Vietnam U-19 dengan skor 2-1. Pemain muda Muhammad Isfandyar Abdillah dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sepanjang turnamen.

Kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Vietnam U-19 memastikan langkah Garuda Muda ke semifinal ASEAN U-19 Boys Championship 2026 atau AFF U-19 2026. Hasil tersebut sekaligus membuat Indonesia keluar sebagai juara Grup A dengan catatan sempurna di fase grup.

Pemain muda Muhammad Isfandyar Abdillah dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sepanjang turnamen dan berpotensi menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia U-19 pada fase-fase krusial mendatang. Bung Harpa menilai turnamen sepak bola kelompok umur selalu melahirkan cerita menarik, tidak jarang seorang pemain yang awalnya tidak masuk dalam daftar pemain utama justru berkembang menjadi figur penting yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Pernyataan Berkelas Nova Arianto Usai Timnas Indonesia U-19 Tembus Semifinal Piala AFF Berkat Habisi Vietnam Yang menarik adalah perkembangan Muhammad Isfandyar Abdillah.

Pada pertandingan pertama ia hanya masuk sebagai pemain pengganti, tetapi langsung memberikan dampak besar. Saat dipercaya menjadi starter melawan Timor Leste, penampilannya juga sangat baik. Kini ia semakin menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian penting tim. Bung Harpa mengaitkan perkembangan Isfandyar dengan salah satu kisah sukses terbesar dalam sepak bola modern.

Ia menyinggung perjalanan gelandang Argentina, Enzo Fernandez, pada Piala Dunia 2022. Bung Harpa mengungkap faktor utama yang membuat Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Vietnam 2-1. Mental pemain, rotasi Nova Arianto, hingga penampilan Dafa Al Gasemi Kekalahan telak 0-3 dari Timnas Indonesia membuat pelatih Oman, Tarik Sektioui, melontarkan pujian tinggi kepada skuad Garuda. Kualitas permainan yang ditunju Media Thailand ikut memberikan pujian terhadap negara sesama ASEAN, Timnas Indonesia yang sukses melibas perlawanan Oman tanpa ampun dengan skor telak 3-0.

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