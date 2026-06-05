Timnas Indonesia U-19 Bantai Timor Leste 3-0 di Piala AFF U-19 2026

Timnas Indonesia U-19 berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 dalam pertandingan Piala AFF U-19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada 4 Juni 2026.

Timnas Indonesia U-19 meraih kemenangan perdana di Piala AFF U-19 2026 setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 3-0 dalam laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis, 4 Juni 2026.

Pertandingan yang berlangsung di bawah terik matahari ini disaksikan oleh ribuan suporter yang memadati tribun stadion. Tim Garuda Muda tampil dominan sejak menit awal, menunjukkan permainan agresif dan penguasaan bola yang baik. Pelatih timnas U-19 Indonesia, Bima Sakti, menurunkan skuad terbaiknya dengan mengandalkan kecepatan sayap dan soliditas lini tengah. Gol pertama Indonesia tercipta pada menit ke-12 melalui aksi solo run dari Reno Salampessy.

Pemain muda yang berposisi sebagai gelandang serang ini menerima umpan dari Arkhan Kaka di luar kotak penalti, kemudian melewati dua pemain bertahan Timor Leste sebelum melepaskan tendangan keras ke pojok kanan gawang yang tidak mampu dijangkau kiper Egidio Loreno Corsino Ximenes De Oliveira. Gol tersebut memicu euforia di kubu Indonesia dan membuat Timor Leste semakin tertekan. Hingga turun minum, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mengendalikan jalannya pertandingan.

Pada menit ke-58, Fabio Azkairawan menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Timor Leste. Bermula dari sepak pojok yang diambil oleh Dimas Adi Prasetyo, bola muntah jatuh di kaki Fabio yang langsung melepaskan tembakan voli ke gawang. Kiper Timor Leste sempat menyelamatkan namun bola sudah melewati garis setelah dihalau oleh pemain bertahan. Gol tersebut memastikan keunggulan 2-0.

Tak puas dengan dua gol, Indonesia terus menekan dan akhirnya mencetak gol ketiga pada menit ke-83 melalui Arkhan Kaka Putra Purwanto. Arkhan yang lolos dari jebakan offside berhasil menaklukkan kiper dengan tendangan mendatar setelah menerima umpan terobosan dari Reno Salampessy. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya.

Dengan tambahan tiga poin, Indonesia berada di posisi puncak klasemen sementara Grup A, unggul selisih gol dari rival terdekat. Sementara itu, Timor Leste harus menerima kekalahan perdana dan wajib bangkit di laga berikutnya. Pelatih Bima Sakti mengapresiasi performa anak asuhnya yang bermain disiplin dan disiplin. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih berat, yaitu Myanmar pada pertandingan kedua.

Dukungan penuh dari suporter diharapkan bisa memberikan motivasi tambahan bagi tim Garuda Muda untuk terus melaju. Pertandingan ini juga menjadi sorotan karena disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional, sehingga masyarakat dapat menyaksikan perjuangan generasi emas sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan, pertandingan berjalan dengan lancar tanpa insiden berarti. Cuaca yang cukup panas tidak mengurangi semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik.

Stadion Utama Sumatera Utara yang megah menjadi saksi kebangkitan timnas U-19 Indonesia. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada laga-laga berikutnya. Sukses untuk timnas Indonesia U-19





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