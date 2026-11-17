Timnas Indonesia U-17 resmi lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor telak 4-0 di Yangon.

Timnas Indonesia U-17 telah resmi mengunci tiket menuju putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah berhasil mengalahkan tim nasional Afghanistan dengan skor telak 4-0. Kemenangan meyakinkan ini diraih pada Selasa, 17 November 2026, di Thwunna Stadium, Yangon, dalam rangka laga kualifikasi yang berlangsung pada petang hari waktu Indonesia Barat.

Dominasi Sepak Bola Tim Garuda Muda

Sejak peluit awal berbunyi, Timnas Indonesia U-17 langsung mengambil inisiatif untuk menguasai permainan. Strategi kombinasi operan pendek yang tajam dipadukan dengan variasi umpan lambung menjadi kunci utama dalam membongkar lini pertahanan Afghanistan. Tekanan tinggi yang terus-menerus diberikan oleh skuad binaan pelatih membawa hasil konkret pada menit-menit awal pertandingan.

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I Dewa Gede Majesta Sandhya menjadi sosok pembuka keunggulan bagi Indonesia. Pemain ini menuntaskan peluang dengan sempurna setelah mendapatkan umpan terobosan dari Haikal Kamil Ramadhan yang berhasil membelah pertahanan lawan. Gol ini membuat Indonesia unggul 1-0 dan sekaligus menjadi motivasi besar untuk terus menyerang di sisa waktu pertandingan.

Indonesia sempat menggandakan keunggulan melalui Dhamar Tri Kusuma yang melepaskan tembakan keras, namun bola tersebut melebar tipis dari tiang gawang. Di sisi lain, Afghanistan mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan, terutama saat pertandingan memasuki babak kedua, namun serangan mereka tidak mampu menembus pertahanan Indonesia.

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Pencapaian Gol dan Detail Pertandingan

Meskipun sempat memiliki dua peluang yang dianulir karena pelanggaran dan offside pada menit ke-21 dan ke-25, Afghanistan gagal memanfaatkan momentum mereka. Peluang terbesar bagi tuan rumah muncul kembali pada menit ke-48 melalui Jaweed Sadeqi, namun upaya penembakan tersebut berhasil diamankan oleh kiper Indonesia, Syahdan Caesar El Fadhil.

Keunggulan Indonesia kembali diperkokoh pada menit ke-50 ketika wasit memberikan hadiah penalti. Dzaky Azfar ditunjuk sebagai eksekutor, namun tendangannya awal sempat ditepis oleh kiper Afghanistan. Namun, bola muntah tersebut berhasil dikejar oleh Allekay Kaisar Ramadhan yang segera mengoper kembali kepada Dzaky Azfar untuk diselesaikan menjadi gol kedua.

Garuda Muda tidak berhenti di situ. Pada menit ke-72, Dhamar Tri Kusuma berhasil memperlebar skor setelah lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan yang masuk ke gawang. Empat menit kemudian, Dzaky Azfar menambahkan gol keduanya, memastikan skor akhir 4-0 dan mengakhiri pertarungan dengan gilang gemilang.

Posisi klasemen dan Dampak Kualifikasi

Kemenangan ini menjadikan Timnas Indonesia U-17 mengoleksi sembilan poin sempurna dari tiga pertandingan yang telah dimainkan. Dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil menggeser posisi Afghanistan dari puncak klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 dan secara matematis memastikan tiket ke putaran final.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi tim dalam menampilkan performa agresif dan terorganisir. Para pemain menunjukkan disiplin taktis yang tinggi, terutama dalam mempertahankan keunggulan dan memanfaatkan setiap peluang yang datang dari serangan balik maupun set-piece.

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Line-up dan Pemain Kunci Tim

Timnas Indonesia U-17 tampil dengan formasi 4-3-3 yang dipimpin oleh Syahdan Caesar El Fadhil di gawang. Barisan pertahanan terdiri dari Ramadhan Putra Negara, Faiz Hikmal Kurniawan, Allekay Kaisar Ramadhan, dan I Gede Kayana. Di lini tengah, peran krusial dimainkan oleh Melki Alvando Caussy Yatipai, Haikal Kamil Ramadhan, dan I Dewa Gede Majesta Sandhya.

Sedangkan untuk Afghanistan, mereka memainkan formasi 3-5-2 dengan Mohammad Mustafa di kiper. Pemain kunci mereka meliputi Mojib Amiri, Haseebullah Osmani, Taib Qaderi, serta penyerang Mohammad Fahim Hammas dan Hasibullah Amiri yang gagal menghasilkan gol di laga penentuan ini.

Visi ke Depan dan Persiapan Turnamen

Kini, fokus Timnas Indonesia U-17 beralih sepenuhnya ke persiapan turnamen utama. Dengan status sebagai tim yang sudah lolos, tim ini akan membawa kepercayaan diri tinggi ke putaran final Piala Asia U-17 2027. Performa yang ditampilkan di laga ini menjadi bukti bahwa generasi muda sepak bola Indonesia siap bersaing di kancah regional.

Kemenangan 4-0 ini juga menjadi sejarah baru bagi perkembangan sepak bola pemuda Indonesia. Dukungan penuh dari para suporter dan sinergi tim yang solid menjadi fondasi utama bagi suksesnya misi kualifikasi ini. Tim akan terus berlatih untuk menjaga bentuk terbaik mereka menjelang babak lanjutan turnamen.