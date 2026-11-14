Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Kamboja 2-0 di Kualifikasi Piala Asia

Timnas Indonesia U-17 meraih kemenangan 2-0 atas Kamboja U-17 dengan gol Melki Alvando dan Dzaky Muhammad Azfar di Kualifikasi Piala Asia 2027.

Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 atas Tim Nasional Kamboja U-17 dalam laga grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Pertandingan berstatus penting ini diselenggarakan pada Sabtu sore waktu Indonesia Barat, tanggal 14 November 2026, di fasilitas Starcity Sports Club yang berlokasi di kota Thanlyin, Myanmar. Keputusan tegas dari para pemain muda asal Indonesia ini langsung memberikan dampak signifikan terhadap posisi klasemen sementara grup tersebut.

Strategi Serangan dan Pencapaian Gol Awal

Timnas Indonesia U-17 langsung mendominasi jalannya permainan sejak menit-menit awal pertandingan berlangsung di lapangan hijau Myanmar. Peluang pertama untuk membuka skor datang pada menit kelima melalui upaya sundulan yang dilakukan oleh pemain Dolvi Theofilius Salossa, namun tembakan tersebut masih berhasil dicegah oleh kiper lawan. Keberhasilan ini memicu semangat juang tinggi di barisan Garuda Muda untuk terus menekan pertahanan tim lawan yang dikenal disiplin.

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Keseimbangan permainan baru tercipta pada menit ke-35 berkat aksi luar biasa dari kapten Melki Alvando. Pemain kelahiran Timika, Papua, ini berhasil memanfaatkan umpan akurat dari Chico Jericho untuk mengeksekusi tendangan kepala yang membentur gawang Kamboja. Gol ini menjadi momentum krusial yang mengubah dinamika pertandingan dan memberikan kepercayaan diri penuh bagi skuad Indonesia untuk terus menguasai penguasaan bola.

Walaupun unggul satu gol, Timnas Indonesia U-17 menghadapi kesulitan besar karena tim Kamboja U-17 memilih taktik bertahan dengan membangun blok pertahanan yang sangat rendah dan rapat. Serangkaian upaya penembusan yang dilakukan oleh para penyerang Indonesia belum juga berbuah gol tambahan hingga akhir babak pertama pertandingan. Kondisi ini menuntut kesabaran dan ketelitian ekstra dari para pelatih serta para pemain untuk menemukan celah pertahanan lawan.

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Respons Kamboja dan Pertahanan Solid Indonesia

Tim Kamboja U-17 yang dipimpin oleh pelatih Khek Khemrin tidak tinggal diam dan mencoba membuktikan kualitas mereka melalui serangan balik yang terstruktur. Pada menit ke-41, tim polesan tersebut berhasil menembus pertahanan Garuda Muda melalui kombinasi passing yang rapi antara Poy Boty dan Be Cheaming. Ancaman serius muncul ketika Be Cheaming mencoba menyelesaikan serangan, namun eksekusinya belum maksimal dan bola dengan mudah diamankan oleh kiper andalan Indonesia, Syahdan Caesar.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan tetap terjaga dengan Timnas Indonesia U-17 yang berusaha mengendalikan tempo laga secara total. Serangan balik yang dilancarkan oleh Kamboja sempat merepotkan, terutama ketika Dzaky Muhammad Azfar mencetak peluang emas pada menit ke-62. Sepakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti hampir membolongi gawang, namun kiper Kamboja, Karim Romaton, berhasil melakukan penyelamatan yang sangat tipis dan mencegah skor menjadi 3-0.

Upaya penambahan skor terus dilakukan dengan strategi umpan silang yang rutin dikirimkan oleh Timnas Indonesia U-17. Namun, strategi ini mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain Kamboja U-17 yang menjaga jarak dan posisi dengan sangat ketat. Hingga memasuki menit ke-75, belum ada tambahan gol yang tercipta dari kedua belah pihak meskipun peluang terus bermunculan di area pertahanan lawan.

Dampak Klasemen dan Prospek Lanjutan

Situasi menjadi sedikit tegang di menit akhir pertandingan ketika skuad muda Angkor Warriors berhasil menjebol gawang Indonesia pada menit ke-86 melalui sundulan Chhay Chanat. Namun, wasit dengan cepat melakukan bunyi peluit panjang dan membatalkan gol tersebut karena Chhay Chanat dinyatakan berada dalam posisi offside. Keputusan wasit ini memastikan skor tetap 2-0 untuk Indonesia hingga peluit panjang berbunyi menandakan berakhirnya pertandingan.

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Kemenangan ini memberikan tambahan tiga poin vital bagi Timnas Indonesia U-17 yang kini semakin memperketat persaingan di papan atas klasemen Grup A. Skuad Garuda Muda saat ini masih menetap di posisi kedua klasemen, namun memiliki jumlah poin yang sama persis dengan tim Afghanistan, yaitu sebesar enam poin. Kesempatan untuk naik ke posisi puncak masih terbuka lebar jika tim berhasil meraih hasil positif di laga berikutnya.

Para pengamat dan pendukung sepak bola Indonesia kini menanti langkah berikutnya dari Timnas Indonesia U-17 dalam babak pengujian selanjutnya. Konsistensi performa yang ditunjukkan dalam pertandingan melawan Kamboja menjadi modal berharga untuk menghadapi lawan-lawan kuat lainnya di turnamen ini. Harapan terbesar adalah para pemain dapat mempertahankan kualitas permainan dan daya juang tinggi ini di laga-laga mendatang.