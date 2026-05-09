Timnas Indonesia U-17 Kalah Dua Gol Tanpa Balas dari Qatar

Timnas Indonesia U-17 harus mengakui ketangguhan Qatar dua gol tanpa balas dalam lanjutan pertandingan grup D Piala Asia U-17 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (10/5) pagi WIB. Garuda Muda gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan hanya mampu berbagi gol dengan Qatar. Kemenangan ini memperkecil kans Garuda Muda untuk lolos ke fase gugur.

Kekalahan ini memperkecil kans Garuda Muda untuk lolos ke fase gugur setelah masih mengunci satu kemenangan dari dua pertandingan. Dilansir dari Antara , Garuda Muda langsung tampil menguasai bola dan mencoba membongkar pertahanan Qatar. Di menit ke-15 Noha hampir saja membawa Garuda Muda unggul namun sepakannya dari tendangan bebas masih bisa dibendung pertahanan Qatar. Selang semenit kemudian Taha Nassir melakukan kontak dengan bola yang membuat Garuda Muda dihadiahi penalti.

Baker yang maju sebagai algojo penalti melepaskan tendangan keras ke sisi kanan yang masih bisa ditebak Bakri. Gagal mengeksekusi peluang emas membuat Garuda Muda kian mengurung pertahanan Qatar. Di menit ke-19 Putu Ekayana melesatkan tembakan dari luar kotak penalti yang masih dibendung Qatar. Pada menit ke-38, Ichiro yang mendapatkan ruang tembak langsung melesatkan tendangan keras.

Sayang usahanya masih bisa dibendung barikade pertahanan Qatar. Praktis hingga wasit meniup peluit akhir jalannya pertandingan babak pertama, tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto masih ditahan imbang Qatar dengan skor kacamata. Pertandingan di babak kedua berjalan alot ketika Qatar mencoba tampil lebih keluar menekan Garuda Muda. Pada menit ke-57 Jad Hadi Khalil mengirimkan umpan terukur yang disambut tendangan keras Ayokunle Samuel Tokade untuk membawa Qatar unggul 1-0.

Indonesia mencoba tampil lebih menekan setelah dalam posisi tertinggal. Namun lagi-lagi Qatar menunjukkan bahwa tampil jauh lebih klinis dibandingkan Garuda Muda. Pada menit ke-66 Khalil mengirimkan umpan ke sektor kiri yang diterima Dhiaeddine Larbi. Larbi yang sempat melakukan manuver menusuk ke area Indonesia kemudian melesatkan sepakan yang mengarah ke pojok gawang Mike Rajasa.

Mike gagal menjangkau bola tersebut, membuat Qatar unggul 2-0 atas Indonesia. Pada menit ke-88, Chico Yarangga hampir saja memperkecil kedudukan. Sayang sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih bisa dipatahkan penjaga gawang Qatar Bakri. Garuda Muda coba diselamatkan oleh Miraj Sulaeman dan Guambo.

Miraj Sulaeman melakukan manuver kemudian melesatkan tendangan melengkung yang masih bisa digagalkan Bakri





