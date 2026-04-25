Timnas Indonesia U-17 Intensif Persiapkan Diri Jelang Piala Asia U-17 2026, Uji Coba Lawan Arab Saudi Jadi Fokus Utama

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mempersiapkan Timnas Indonesia U-17 menghadapi Piala Asia U-17 2026 dengan uji coba melawan Arab Saudi. Fokus utama adalah mematangkan taktik dan mental pemain, terutama karena tergabung dalam grup sulit bersama Jepang, Tiongkok, dan Qatar.

Tim Nasional Indonesia U-17 saat ini tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang gelaran Piala Asia U-17 2026 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada tanggal 5 hingga 22 Mei 2026.

Setelah menyelesaikan pertandingan melawan Timor Leste U-17 dalam rangka persiapan Piala AFF U-17 2026, fokus utama kini tertuju pada pematangan strategi dan peningkatan kualitas permainan tim sebelum menghadapi tantangan berat di Piala Asia. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, skuad Garuda Muda akan melakoni laga uji coba penting melawan tuan rumah, Arab Saudi U-17. Keberangkatan tim ke Arab Saudi dijadwalkan pada Sabtu sore, 25 April, menandai dimulainya fase krusial dalam persiapan akhir mereka.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, menegaskan pentingnya persiapan yang matang, mengingat Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup B yang dikenal sebagai 'grup neraka' bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Tiongkok, dan Qatar. Kurniawan menekankan bahwa mentalitas pemain akan menjadi fokus utama dalam persiapan, selain analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan. Ia bertekad untuk meracik taktik terbaik yang mampu mengimbangi permainan lawan-lawan berat tersebut.

Kurniawan Dwi Yulianto menjelaskan bahwa persiapan tidak hanya berfokus pada aspek taktik, tetapi juga pada peningkatan mentalitas pemain. Ia menyadari bahwa menghadapi tim-tim seperti Jepang, Tiongkok, dan Qatar membutuhkan mental yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi. Analisis mendalam terhadap tim lawan juga menjadi prioritas utama, sehingga tim pelatih dapat menyusun strategi yang efektif untuk menghadapi setiap pertandingan.

“Selain mentality, pasti kita sudah menganalisa tim lawan juga. Jadi kita coba untuk bikin taktikal untuk menghadapi China, terus Jepang, dan juga Qatar,” ujarnya saat ditemui wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 25 April 2026. Laga uji coba melawan Arab Saudi pada Selasa, 28 April, akan menjadi ajang penting untuk menguji taktik yang telah dirancang dan memberikan kesempatan kepada pemain untuk beradaptasi dengan kondisi pertandingan yang sesungguhnya.

Kurniawan berharap melalui uji coba ini, ia dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan sebelum menghadapi persaingan ketat di Piala Asia U-17 2026. Ia juga berharap para pemain dapat menunjukkan performa terbaik mereka dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Lebih jauh, Kurniawan menyampaikan harapan besar agar Timnas Indonesia U-17 dapat tampil maksimal di Piala Asia U-17 2026 dan meraih tiket lolos ke Piala Dunia U-17 2026.

Ia mengakui bahwa kegagalan mencapai semifinal di Piala AFF U-17 2026 menjadi pelajaran berharga bagi tim, dan ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi kesuksesan Timnas Indonesia.

“Harapannya pasti kita pengen memberikan yang terbaik. Dan saya rasa pemain juga akan tampil maksimal, apalagi melihat kemarin kita gagal ke semifinal. Jadi ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk minta dukungan doa dari masyarakat untuk keberhasilan Timnas Indonesia,” pungkasnya. Untuk menghadapi Piala Asia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 membawa 23 pemain.

Sebagian besar pemain, yaitu 21 orang, berangkat dari Jakarta, termasuk pemain muda berbakat Mathew Baker. Sementara itu, dua pemain lainnya, Noha Pohan yang bermain di NAC Breda dan Mike Rajasa dari FC Utrecht, akan menyusul langsung ke Arab Saudi untuk bergabung dengan tim





Timnas Indonesia U-17 Piala Asia U-17 2026 Kurniawan Dwi Yulianto Arab Saudi U-17 Persiapan Timnas

