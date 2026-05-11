Timnas Indonesia U-17 Hadapi Pertandingan Paling menentukan di Piala Asia U-17 2026

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi pertandingan paling menentukan di ajang Piala Asia U-17 2026. Garuda Muda akan berjumpa Jepang U-17 pada laga terakhir Grup B. Duel yang digelar di Stadion King Abdullah Sport Center, Jeddah, Selasa (12/5/2026) malam WIB itu menjadi penentu nasib Garuda Muda menuju Piala Dunia U-17 2026.

Aksi pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Garuda ID) JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menghadapi pertandingan paling menentukan di ajang Piala Asia U-17 2026 .

Garuda Muda akan berjumpa Jepang U-17 pada laga terakhir Grup B. Duel yang digelar di Stadion King Abdullah Sport Center, Jeddah, Selasa (12/5/2026) malam WIB itu menjadi penentu nasib Garuda Muda menuju Piala Dunia U-17 2026. Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya sekaligus mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia U-17.

Baca Juga: Jadwal dan Link Live Streaming Piala Asia U-17 2026, Misi Berat Timnas Indonesia U-17 Hadapi Jepang Namun, peluang tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan Indonesia karena hasil pertandingan lain juga bisa memengaruhi posisi akhir klasemen. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga Grup B dengan koleksi tiga poin. Jumlah poin tersebut sama dengan Qatar yang menempati posisi kedua. Namun, Garuda Muda kalah head-to-head sehingga harus turun ke peringkat ketiga.

Kondisi itu membuat pertandingan melawan Jepang menjadi laga hidup dan mati. Jepang sendiri tampil sangat impresif sepanjang fase grup dan menjadi salah satu tim paling konsisten di turnamen kali ini. Meski demikian, peluang Indonesia untuk menciptakan kejutan masih tetap terbuka. Baca Juga: Rapor Negara ASEAN di Piala Asia U17, Timnas Indonesia Melesat Tinggalkan Para Rival Skenario terbaik bagi Timnas Indonesia U-17 adalah meraih kemenangan besar atas Jepang.

Garuda Muda setidaknya harus menang dengan selisih tiga gol agar bisa lolos tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lain. Kemenangan 3-0 akan membuat Indonesia unggul dalam perhitungan selisih gol apabila Qatar juga berhasil menang atas China. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berpeluang finis di posisi dua besar klasemen Grup B. Misi tersebut memang tidak mudah. Jepang dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi, kecepatan tinggi, dan efektivitas serangan yang berbahaya.

Namun, sepak bola selalu menghadirkan peluang bagi tim yang mampu bermain disiplin dan memanfaatkan momentum. Indonesia diperkirakan akan tampil lebih agresif sejak menit awal. Dukungan moral setelah kemenangan atas Tiongkok pada laga sebelumnya menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain muda Indonesia. Selain menang besar, Indonesia juga masih punya peluang jika mampu mengalahkan Jepang dengan selisih satu atau dua gol.

Akan tetapi, skenario ini membuat nasib Garuda Muda sangat bergantung pada hasil laga Qatar melawan Tiongkok. Jika Indonesia hanya menang tipis dan Qatar berhasil mengalahkan Tiongkok, maka peluang lolos menjadi sangat berat. Baca Juga: Profil Habil Akbar Pemain Timnas Indonesia U17 yang Resmi Berseragam PSIS Semarang pada BRI Liga 1 2023/2024 Ketiga tim berpotensi sama-sama mengoleksi enam poin sehingga penentuan klasemen harus melihat selisih gol. Situasi itu tentu tidak ideal bagi Indonesia.

Karena itu, Garuda Muda diharapkan tidak hanya fokus meraih kemenangan, tetapi juga mencari margin gol sebanyak mungkin. Di sisi lain, hasil imbang juga belum sepenuhnya menutup peluang Indonesia. Garuda Muda masih bisa lolos apabila Qatar kalah dari Tiongkok pada pertandingan lainnya. Jika skenario tersebut terjadi, Indonesia akan tetap berada di posisi aman untuk melaju ke fase gugur.

Namun, mengandalkan hasil tim lain tentu bukan pilihan terbaik. Tim pelatih dipastikan ingin anak asuhnya tampil maksimal dan menentukan nasib sendiri di atas lapangan. Satu-satunya hasil yang langsung mengubur mimpi Indonesia menuju Piala Dunia U-17 adalah kekalahan dari Jepang. Jika itu terjadi, maka langkah Garuda Muda dipastikan terhenti di fase grup.

Karena itu, pertandingan kontra Jepang diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi. Para pemain Indonesia dituntut tampil disiplin selama 90 menit dan meminimalkan kesalahan sendiri. Lini pertahanan akan menjadi sorotan utama mengingat Jepang memiliki produktivitas gol yang cukup tinggi sepanjang turnamen. Selain itu, efektivitas serangan balik Indonesia juga bisa menjadi senjata penting untuk mencuri gol.

Dukungan masyarakat Indonesia pun dipastikan akan mengalir penuh untuk perjuangan Garuda Muda. Meski menghadapi lawan berat, optimisme tetap hadir karena sepak bola usia muda sering menghadirkan kejutan. Laga Jepang kontra Indonesia U-17 dijadwalkan berlangsung pukul 23.00 WIB. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi generasi muda sepak bola Indonesia untuk menjaga mimpi tampil di panggung dunia tetap hidup





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia U-17 Piala Asia U-17 2026 Piala Dunia U-17 2026 Garuda Muda Jepang U-17 Duel Stadion King Abdullah Sport Center Jeddah Peluang Lolos Kemenangan Besar Jepang Dikenal Memiliki Organisasi Permainan Y Indonesia Diperkirakan Akan Tampil Lebih Agres Dukungan Moral Peluang Jika Mampu Mengalahkan Jepang Dengan S Hasil Imbang Pertandingan Kontra Jepang Tensi Tinggi Lini Pertahanan Efektivitas Serangan Balik Dukungan Masyarakat Indonesia Momen Penting Sepak Bola Usia Muda Sering Menghadirkan Kejut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Link Live Streaming Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia vs QatarTimnas Indonesia U-17 kembali bersiap menjalani laga penting di Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan menghadapi Qatar U-17 pada Sabtu (9/5/2026) malam WIB.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Hadapi Jepang di Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Jepang di Piala Asia U17 2026. Setelah kalah dari Qatar, mereka membutuhkan kemenangan untuk lolos ke perempat final.

Read more »

Peluang Timnas U17 Indonesia ke Perempat Final Piala Asia U17 2026: Masih Terbuka Meski BeratTimnas U17 Indonesia masih punya peluang ke perempat final Piala Asia U17 2026, tapi harus kalahkan Jepang dan berharap Qatar gagal menang.

Read more »

Tiket Piala Dunia U17 2026 Tersisa 4 Slot, Timnas Indonesia Masih Punya Harapan?Slot di putaran final Piala Dunia U17 2026 masih menyisakan empat tim. Timnas Indonesia jadi salah satu tim yang belum lolos ke ajang tersebut.

Read more »