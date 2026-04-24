Timnas Indonesia U-17 Bidik Piala Dunia Lewat Piala Asia 2026

Kurniawan Dwi Yulianto menargetkan Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2026 melalui ajang Piala Asia U-17 2026 setelah gagal meraih gelar di Piala AFF U-17 2026. Saat ini, 26 pemain mengikuti TC untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tersebut.

Setelah gagal meraih gelar juara di Piala AFF U-17 2026, Kurniawan Dwi Yulianto menetapkan target baru, yaitu membawa Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 melalui ajang Piala Asia 2026.

Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar tim-tim terbaik di Asia, tetapi juga merupakan babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket tampil di Piala Dunia U-17 2026 yang akan diselenggarakan di Qatar. Menjelang keikutsertaan dalam Piala Asia, sebanyak 26 pemain mengikuti sesi latihan intensif (TC) di bawah arahan langsung pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Latihan tersebut berlangsung di Lapangan A, Senayan, Jakarta pada hari Jumat, 24 April 2026. Namun, tidak semua pemain yang mengikuti TC akan dibawa ke Arab Saudi.

Hanya 23 pemain yang akan terpilih untuk masuk dalam skuad final Timnas Indonesia U-17 yang akan berkompetisi di Piala Asia U-17 2026. Saat ditemui oleh awak media, Kurniawan Dwi Yulianto mengungkapkan target utama yang ingin dicapainya bersama Timnas Indonesia U-17 dalam turnamen tersebut. Ia menyatakan bahwa ambisinya adalah membawa skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U-17 2026. Untuk mewujudkan hal ini, tim asuhan Mathew Baker dan rekan-rekannya harus mampu melaju hingga babak perempat final Piala Asia.

Target ini merupakan kelanjutan dari ambisi sebelumnya yang belum berhasil dicapai, yaitu meraih gelar juara Piala AFF U-17 2026. Upaya tersebut kandas setelah tim gagal lolos dari fase grup.

'Target pribadi saya tentu saja adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia,' ujar Kurniawan pada hari Jumat, 24 April 2026. Meskipun demikian, legenda Persebaya Surabaya ini menyadari bahwa sepak bola penuh dengan ketidakpastian dan berbagai skenario dapat terjadi. Kurniawan menekankan bahwa yang dapat dilakukan saat ini adalah berjuang sekeras mungkin bersama Timnas Indonesia U-17 dan berusaha mencapai target yang telah ditetapkan. Ia mengakui bahwa dalam sepak bola, segala kemungkinan masih terbuka sebelum pertandingan dimulai.

'Namun, perlu diingat bahwa ini adalah permainan sepak bola, yang berarti segala kemungkinan masih fifty-fifty sebelum pertandingan terlaksana,' kata Kurniawan. 'Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin, dan berharap rencana yang telah kita susun dapat berjalan dengan lancar,' tambahnya.

