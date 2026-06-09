Timnas Indonesia Tundukkan Mozambik 1-0 di FIFA Matchday, Romeny Cetak Gol Penentu

Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik pada FIFA Matchday 2026 di Gelora Bung Karno. Gol Ole Romeny pada menit ke‑11 menjadi penentu, sementara pelatih John Herdman memuji ketangguhan tim meski menyebut penyelesaian akhir masih kurang maksimal.

Timnas Indonesia kembali menegaskan dominasinya dalam rangkaian FIFA Matchday dengan mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik pada Selasa malam, 9 Juni 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Gol penentu kemenangan tercipta pada menit ke‑11 lewat Ole Romeny, yang memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangoen. Meskipun hanya satu gol yang mencukupi, tim Garuda menampilkan penguasaan bola yang mengesankan, menguasai sekitar 60 persen waktu bermain dan menembakkan 15 tembakan, tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan. Performa kolektif ini menegaskan bahwa Indonesia mampu mengendalikan tempo pertandingan, meski menghadapi tekanan intensif dari Mozambik pada babak kedua.

Pelatih asal Inggris, John Herdman, mengakui bahwa meskipun hasil akhir memuaskan, penyelesaian akhir masih dapat ditingkatkan, namun ia tetap memuji ketangguhan mental pemain ketika berada di bawah tekanan. Herdman menambahkan bahwa pertandingan melawan Mozambik memang diperkirakan akan menjadi ujian berat, mengingat kedua tim baru saja menyelesaikan musim klub masing-masing.

"Kami memperkirakan Mozambik akan datang dengan semangat tinggi meski dalam kondisi cedera, dan itu memang terjadi," ujarnya. Meskipun peringkat FIFA Indonesia berada di bawah Oman, yang sebelumnya dikalahkan dengan skor 3-0, tim tetap mampu menunjukkan kualitas dan konsistensi taktik yang diterapkan. Selain Romeny, pemain lain seperti Elkan Baggott yang mengisi posisi yang biasanya dipegang Jay Idzes, juga mendapatkan pujian dari sang pelatih karena kontribusinya dalam menguatkan lini tengah dan menahan serangan lawan.

Kemenangan ini menambah rekor positif Indonesia dalam FIFA Matchday, menjadikannya dua kemenangan beruntun setelah triumph melawan Oman. Namun, sorotan tidak hanya berhenti pada lapangan; netizen dari Thailand mulai mengkhawatirkan performa Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027 setelah dua laga FIFA Matchday yang kurang memuaskan. Di sisi lain, dunia teknologi juga ramai dengan berita peluncuran watchOS 27 oleh Apple yang memperkenalkan Siri AI berbasis Gemini, serta peluncuran senter EDC terbaru dari Acebeam.

Meski berita-berita tersebut tidak terkait langsung dengan sepak bola, mereka menambah konteks luas tentang atmosfer dinamis di sekitar peristiwa olahraga ini





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