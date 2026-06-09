Timnas Indonesia Selesai FIFA Matchday dengan Dua Kemenangan Bersih, Herdman Puji Karakter Pemain

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik, mengikuti kemenangan 3-0 atas Oman. Pelatih John Herdman memuji performa pemain dan mengingatkan tim untuk tetap rendah hati.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , mengawali laga melawan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026 dengan keyakinan bahwa timnya siap menghadapi tantangan baru. Setelah mencatat kemenangan 3-0 atas Oman beberapa hari sebelumnya, skuad Garuda kembali bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam (9/6/2026).

Pertandingan kali lawan bermain dengan agresif sejak menit awal, namun Indonesia mampu mempertahankan konsistensi dan akhirnya menuai kemenangan 1-0 lewat gol tunggal Ole Romeny. Hasil ini mengantarkan Timnas Indonesia menyelesaikan dua pertandingan FIFA Matchday dengan enam poin tanpa kebobolan, sebuah performa yang memuaskan bagi pelatih asal Inggris itu. Herdman memuji karakter dan daya juang yang ditunjukkan oleh para pemain, terutama ketika menghadapi tekanan dari Mozambik yang bermain seperti tim terluka.

Ia juga mengakui bahwa timnya sempat kecewa karena tidak mampu menambah jumlah gol, tetapi bangga bagaimana tim menunjukkan ketahanan mental dalam kondisi sulit





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