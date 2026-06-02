Timnas Indonesia, Rusia Laksanakan Serangan Udara, Menteri Pertahanan Sjamsoeddin Hadiri Kunjungan Ke Qatar, dan Pemusatan Latihan Timnas Garuda

Informasi terkini mengenai Timnas Indonesia, Rusia melancarkan serangan udara skala besar terhadap Ukraina, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Qatar, dan pemusatan latihan Timnas Garuda.

Pemain dan official Timnas voli putri Indonesia berfoto bersama usai upacara pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Pemain Timnas voli putri Indonesia berfoto bersama sebelum upacara pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Pemain Timnas voli putri Indonesia saat upacara pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), Imam Sudjarwo saat menghadiri upacara pelepasan Timnas voli putri Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), Imam Sudjarwo memberikan sambutan pada pelepasan Timnas voli putri Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), Imam Sudjarwo menyalami pemain Timnas voli putri Indonesia saat pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Pemain Timnas voli putri Indonesia mencium bendera Merah Putih saat upacara pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), Imam Sudjarwo berfoto bersama pelatih Timnas voli putri Indonesia, Marcos Sugiyama saat pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).

Pemain, official Timnas voli putri Indonesia, dan pengurus PP PBVSI berfoto bersama usai upacara pelepasan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026). Rusia kembali melancarkan gelombang serangan udara skala besar yang menargetkan kota Kyiv dan berbagai wilayah di Ukraina. Operasi pengeboman ini mencakup kombinasi ratusan drone peledak dan puluhan rudal. Serangan tersebut menewaskan setidaknya sembilan orang, termasuk empat korban jiwa di Kyiv, serta melukai puluhan warga lainnya.

Serangan terjadi beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan baru secara besar-besaran terhadap negaranya. Di Ibu Kota Ukraina, Kyiv, serangan udara tersebut merusak sejumlah bangunan tempat tinggal, salah satu bangunan dilaporkan runtuh sebagian. Hingga saat ini, tim penyelamat masih terus melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi di lokasi kejadian.

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin resmi menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 2 Juni 2026. Pertemuan akan memperkuat komitmen bilateral kedua negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pertahanan baru. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara resmi menyepakati kerja sama baru menuju Defence Cooperation Agreement (DCA).

Melalui MoU ini, Indonesia dan Qatar sepakat untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dengan menggelar latihan militer bersama di masa depan. Sebagai informasi, kunjungan ini sekaligus balasan atas lawatan kerja yang sempat dilakukan Sjafrie Sjamsoeddin ke Qatar pada April 2025 silam. Timnas Indonesia kembali melangsungkan pemusatan latihan (Training Camp) di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026.

Tidak hanya difokuskan untuk persiapan Piala AFF 2026, pemusatan latihan ini menjadi ajang seleksi dan pemantauan performa untuk agenda FIFA Match Day. Program latihan intensif ini dipimpin langsung pelatih kepala John Herdman. Berlangsung sejak 26 Mei 2026, pemusatan latihan ini menjadi agenda krusial untuk membentuk kerangka skuad Garuda. Terdapat 23 pemain, termasuk beberapa nama andalan seperti Thom Haye, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, dan Shane Pattynama, yang dipanggil bergabung dalam pemusatan latihan ini





