Timnas Indonesia Raih Kemenangan Yakininkan 3-0 Atas Oman, Mathew Baker Catatkan Sejarah Baru

Timnas Indonesia tidak hanya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026). Lebih dari itu, Timnas Indonesia tetapi juga mencatatkan sejarah baru lewat penampilan bek muda Mathew Baker. Pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Skuad Garuda tersebut, tiga gol Timnas Indonesia dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.

Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman , sekaligus mencatatkan sejarah baru lewat penampilan bek muda Mathew Baker . Pemain berusia 17 tahun itu mendapatkan kesempatan tampil dan mencatatkan namanya sebagai pemain termuda yang pernah bermain untuk Timnas Indonesia .

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Mathew Baker memang sudah menunjukkan kualitas dan layak mendapatkan kesempatan bersama tim senior. Keputusan pemanggilan Mathew Baker bukan keputusan instan, bek muda tersebut lebih dulu mengikuti pemusatan latihan dan berhasil meyakinkan tim pelatih lewat performa yang konsisten





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