Indonesia menang 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday di GBK, Thanks to gol Ole Romeny di menit ke-12. Gol came dari quick counter attack yang dikombinasikan oleh Kevin Diks dan Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk dan Kevin Diks showed solid performances di defense, sementara tim menunjukkan coordinated teamwork. Dukungan suporter adding to the atmosphere yang positif. Kemenangan ini memberikan three points berharga untuk standings and menjadi motivasi ahead untuk laga selanjutnya.

Timnas Indonesia berhasil mengukir kemenangan penting dalam laga FIFA Matchday melawan Mozambik yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 9 Juni 2026.

Dalam pertandingan yang sarat dengan momen-momen menarik, skuat Garuda menang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Ole Romeny pada menit ke-12. Gol tersebut lahir dari serangan cepat yang dikstarti oleh tendangan keras Kevin Diks, kemudian direspons dengan baik oleh Ragnar Oratmangoen yang menyelesaikan umpan silangnya, meski akhirnya bounce kembali ke belakang pertahanan Mozambik. Ole Romeny yang berada di posisi yang tepat dengan cepat merespon dan menyundul bola ke gawang lawan, memastikan kemenangan bagi Indonesia.

Prestasi ini menjadi langkah strategis untuk Indonesia dalam menyiapkan diri menjelang kompetisi internasional selanjutnya. Pelatih timnas memberikan apresiasi kepada seluruh skuat yang telah menunjukkan semangat bertahan dan menyalahkan kesempatan yang ada. Calvin Verdonk dan Kevin Diks berperan aktif di sekatengah untuk mengendalikan permainan dan memastikanthat ball does not easily reach the defensive third, sementara Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny menunjukkan coordinated attacks yang efektif. Para supporternya yang hadir di GBK memberikan dukungan penuh, menjadikan atmosfer pertandingan semakin panas dan berkesan.

Dengan hasil ini, Indonesia memperbaiki positioningnya dalam Grup [X] kualifikasi [kompetisi] dan mengumpulkan tiga poin berharga. Kemenangan ini juga menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk terus berkembang, khususnya dalam hal efisiensi finishing dan konsistensi pertahanan. Beberapa analis sepak bola mengomentari bahwaperformances of the fullbacks like Diks dan Verdonk menjadi kunci dalam mengontrol ritme pertandingan, sementara presence of Oratmangoen di lini tengah menambah variatif serangan.

Timnas Indonesia akan melanjutkan preparation untuk laga-laga berikutnya dengan confidence lebih tinggi, mengingat capaian ini merupakan bukti nyata kemajuan yang diusung pelatih sejak mengambil alih tugas pada awal musim. Kemenangan atas Mozambik yang merupakan tim yang cukup tangguh menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia di kancah internasional





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Timnas Indonesia Ole Romeny Mozambik FIFA Matchday Stadion GBK

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