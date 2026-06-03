Timnas Indonesia Menghadapi Tantangan Berat di Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia akan menjalani dua laga uji coba internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda lebih dulu menghadapi tantangan berat untuk menentukan skuad terbaik. Banyak pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan harus dicoret dari daftar pemain.

Timnas Indonesia akan menjalani dua laga uji coba internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda lebih dulu menghadapi tantangan berat untuk menentukan skuad terbaik.

Banyak pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan harus dicoret dari daftar pemain. Jay Idzes menjadi salah satu nama besar yang tidak masuk skuad Timnas Indonesia kali ini. Bek Sassuolo itu tidak disertakan karena mengalami cedera, sehingga absennya bukan murni karena keputusan teknis pelatih. Jordi Amat juga tidak berada dalam daftar 23 pemain untuk menghadapi Oman dan Mozambik.

Bek senior tersebut sebelumnya masih masuk radar Timnas Indonesia, tetapi kali ini tidak dibawa oleh John Herdman. Marc Klok menjadi nama lain yang ikut tersisih dari skuad final. Kapten Persib Bandung itu sebelumnya berada dalam daftar sementara, namun tidak mendapat tempat dalam komposisi akhir pilihan Herdman. Eliano Reijnders juga menjadi sorotan karena tidak dipanggil untuk FIFA Matchday Juni 2026.

Padahal, pemain Persib Bandung itu baru saja ikut merasakan musim sukses bersama klubnya. Tim Geypens turut masuk daftar pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan di skuad final. Pemain yang punya fleksibilitas di sisi kiri itu harus menunggu momentum berikutnya untuk kembali dilirik Timnas Indonesia. Selain lima nama tersebut, ada pula pemain naturalisasi yang absen karena alasan berbeda.

Thom Haye dan Shayne Pattynama belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena masih menjalani hukuman dari FIFA. Keduanya tetap menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang Garuda. Namun, untuk agenda melawan Oman dan Mozambik, status sanksi membuat John Herdman tidak bisa memaksakan kehadiran mereka di pertandingan. Dean James juga tidak masuk daftar pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026.

Pemain tersebut dilaporkan masih fokus pada pemulihan kebugaran, sehingga belum menjadi bagian dari skuad pertandingan kali ini. Miliano Jonathans mengalami kondisi yang lebih berat karena cedera ACL. Situasi itu membuat peluangnya membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat harus tertunda. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berpeluang mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026, mulai dari tampil di enam edisi hingga memecahkan rekor kemenangan.

Layvin Kurzawa resmi berpamitan dari Persib Bandung. Adam Alis turut mengucapkan salam perpisahan untuk mantan pemain PSG tersebut usai meraih gelar juara. John Herdman memanggil 23 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2026. Berikut enam pemain Timnas Indonesia yang memiliki pengalaman di klub sepak bola Inggris.

Gelandang Persija Jakarta, Rayhan Hannan, tengah menikmati pengalaman berharga bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku mendapat kesan positif sejak Tanpa Calvin Verdonk, John Herdman diprediksi memakai formasi 3-4-3 saat Timnas Indonesia menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni 2026, begini susunan pemainnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan bahwa seluruh fokusnya saat ini hanya tertuju kepada skuad Garuda. Bahkan, pria asal Inggris itu mengaku tidak terlalu khawatir dengan kehadiran beberapa pemain naturalisasi yang absen karena alasan berbeda.

Timnas Indonesia U-19 menang 3-0 atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF U-19 2026. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U-19 tampil dominan dan berhasil mengunci kemenangan. Sejumlah pemain naturalisasi tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Berikut daftar nama dan alasan absennya dari pilihan John Herdman.

Real Madrid kabarnya akan segera mendatangkan dua pemain baru jelang bursa transfer musim panas. Kedua pemain tersebut berasal dari Inter Milan dan Liverpool. Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu dipastikan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sejak pertama kali digelar.

John Herdman mengakui sempat kesulitan saat melatih pemain Liga Indonesia dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Championship 2026. Microsoft memperkenalkan Surface RTX Spark Dev Box, PC mungil bertenaga chipset Nvidia RTX Spark dan RAM 128 GB yang siap menjadi pesaing berat Mac Studio di tahun 2026. Polresta Sidoarjo bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan narkoban senilai puluhan miliar. Barang bukti dan tersangka berhasil diamankan oleh polisi.

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Timnas Indonesia Piala Dunia 2026 John Herdman Pemain Naturalisasi Skuad Garuda

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