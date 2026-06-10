Timnas Indonesia Menggempur Liga Internasional dengan Kemenangan Beruntun

Timnas Indonesia kembali menunjukkan kemampuan bermainnya dengan meraih kemenangan beruntun dalam dua laga FIFA Matchday Juni 2026. Ole Romeny menjadi pahlawan skuad Garuda dengan mencetak gol kemenangan dalam pertandingan melawan Mozambik. Pujian dari penggemar dan musisi tanah air juga diraih oleh Timnas Indonesia setelah kemenangan tersebut.

Timnas Indonesia kembali menjadi tuan rumah dalam agenda FIFA Matchday. Sebelumnya, skuad Garuda juga melakukan hal demikian di FIFA Series Maret 2026. Respons John Herdman Usai Pelatih Vietnam Kepergok Mata-matai Timnas Indonesia .

Superioritas Timnas Indonesia dari lawan-lawannya memantik atensi penggemar sepak bola dari negara lain, bukan hanya suporter lokal saja yang dikenal militan. Terbaru, ada akun Instagram @433 yang di luar dugaan ikut memantau pertandingan Timnas Indonesia selama agenda FIFA Matchday Juni 2026 berlangsung. Seusai laga melawan Mozambik, Selasa malam (9/6), Instagram @433 yang sangat tenar di seluruh dunia memberi kredit khusus kepada skuad Merah-putih.

Dalam ulasannya, @433 memuji ketangguhan Timnas Indonesia yang sukses sapu bersih kemenangan bahkan sama sekali tidak kemasukan gol dalam dua laga. Tidak hanya itu, pujian juga diberikan @433 dengan mengatakan bahwa Timnas Indonesia seolah sedang memasak lantaran lawan-lawannya terjungkal di Jakarta. Melalui unggahannya, Instagram @433 menambahkan foto selebrasi Ole Romeny yang disandingkan dengan backsound lagu berjudul 'Sesi Potret' karya enau dan Ari Lesmana.

Tak heran jika bukan hanya fans Timnas Indonesia saja yang merespons, tapi juga para musisi tanah air ternyata turut berkomentar di postingan itu. Mulai dari sang pembawa lagi enau dan Ari Lesmana, kemudian penyanyi wanita Fitri Carlina hingga grup Guyon Waton meninggalkan jejak di unggahan itu. Jika dilihat secara keseluruhan, ada hampir 700 ribu likes, 12,6 ribu komentar, 16,5 ribu unggah ulang serta 41,3 ribu share hanya pada satu postingan @433 tentang kemenangan Timnas Indonesia saja.

Erick Thohir menyebut Liga Indonesia kini menjadi yang terdepan di Asia Tenggara secara komersial. Ia optimistis kualitas kompetisi terus meningkat dan bisa menembus 10 besar. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik kepergok menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kapten Mozambik Edmilson Dove menjadikan kekalahan dari Timnas Indonesia sebagai pelajaran.

Mozambik kalah 0-1 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ole Romeny kembali menjadi pahlawan Timnas Indonesia. Dia mencetak gol kemenangan skuad Garuda saat mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Meski meraih kemenangan, Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku sedikit kecewa.

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Mozambik pada laga FIFA Matchday. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih dua laga FIFA Matchday dengan kemenangan. Setelah melibas Oman 3-0 beberapa hari lalu, skuad Garuda melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Mozambik 1-0.

Kapten Mozambik Edmilson Dove menjadikan kekalahan dari Timnas Indonesia sebagai pelajaran. Mozambik kalah 0-1 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Taktik Shin Tae-yong di Persija Jakarta diprediksi berbeda dari saat menangani Timnas Indonesia. Macan Kemayoran disiapkan tampil agresif dan tajam.

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