Timnas Indonesia Menaklukkan Oman dengan Skor 3-0

Kemenangan Timnas Indonesia atas Oman membawa kejutan dari sosok pemain muda, Mathew Baker, yang berhasil menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior.

Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Oman dengan skor 3-0 dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan ranking FIFA Indonesia ke peringkat 118 dunia, tetapi juga membawa kejutan dari sosok pemain muda, Mathew Baker .

Pemain berusia 17 tahun itu berhasil menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Penampilannya langsung mencuri perhatian banyak pencinta sepak bola nasional, termasuk pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang akrab disapa Suara Hati Mathew Baker setelah Debut Bersama Timnas Indonesia, Momen Tanah Airku Bikin Emosinya Pecah Menurut Bung Harpa, keputusan John Herdman memberikan kesempatan kepada Mathew Baker bukan sekadar formalitas atau upaya mengamankan status pemain secara regulasi internasional.

Ia menilai pemain muda tersebut memang memiliki kualitas yang layak untuk berada di level tim nasional senior.





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