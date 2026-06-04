Timnas Indonesia melakukan latihan terakhir sebelum menghadapi Timnas Oman di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan instruksi kepada pemainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Timnas Indonesia melanjutkan latihan terakhir sebelum menghadapi Timnas Oman di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman, memberikan instruksi kepada pemainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Latihan ini sebagai persiapan untuk menghadapi lawan yang dianggap sulit, Timnas Oman. Maarten Paes, penjaga gawang Timnas Indonesia, juga turut serta dalam latihan ini. Dengan latihan yang intensif, Timnas Indonesia berharap dapat meningkatkan kemampuan dan siap menghadapi lawan di pertandingan nanti. Namun, masih ada beberapa kekhawatiran mengenai keseimbangan tim, karena beberapa pemain masih belum sepenuhnya pulih dari cedera.

Meskipun demikian, tim tetap berharap dapat memberikan performa yang baik dan mendapatkan hasil yang positif di pertandingan nanti. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Oman akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 5 Juni 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah melakukan beberapa kali latihan di luar negeri untuk meningkatkan kemampuan dan siap menghadapi lawan di pertandingan nanti. Dengan demikian, tim berharap dapat meningkatkan kemampuan dan siap menghadapi lawan di pertandingan nanti.

Meskipun demikian, masih ada beberapa kekhawatiran mengenai keseimbangan tim, karena beberapa pemain masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Namun, tim tetap berharap dapat memberikan performa yang baik dan mendapatkan hasil yang positif di pertandingan nanti





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Timnas Indonesia FIFA Matchday Timnas Oman Latihan Terakhir Pelatih John Herdman

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