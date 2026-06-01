Berita kutipan berisikanLatihan Timnas Indonesia di Jakarta, ritual Yadnya Kasada di Bromo, pemakaman mantan Menhan Ryamizard Ryacudu, perayaan Waisak di Banda Aceh, serta dukungan Menara Eiffel untuk PSG jelang final Liga Champions 2026.

Pesepak bola yang tergabung dalam Timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.

Kegiatan latihan intensif ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi pertandingan penting di kompetisi internasional. Pelatih dan staf teknis trabalah keras untuk menyempurnakan taktik dan提升kondisi fisik pemain. Sementara itu, di Front Bromo, masyarakat Suku Tengger di Jawa Timur melaksanakan ritual warisan budaya mereka, Yadnya Kasada. tradisi tahunan ini diadakan setiap tanggal 14 bulan Kasada dalam kalender tradisional Tengger.

Masyarakat membawa sesaji berupa hasil pertanian, buah-buahan, sayuran, dan bahkan hewan ternak untuk dilarungkan ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi dan penghormatan kepada leluhur. Upacara ini menarik banyak pengunjung dan menjadi simbol penting dalam upaya pelestarian budaya lokal. Di bidang kebijakan negara, Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dimakamkan dengan Upacara Militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Almarhum wafat pada Minggu, 31 Mei 2026 di usia 76 tahun setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (2002-2005) dan Menteri Pertahanan (2014-2019). Prosesi pemakaman dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga membaca Apel Persada. Keberadaan almarhum diingat sebagai pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertahanan Indonesia. Di another konteks, perayaan Tri Suci Waisak atau Vesak di Banda Aceh berlangsung khidmat di Vihara Buddha Sakyamuni, dihadiri ratusan umat Buddha.

Festival ini memperingati tiga momen sakral dalam kehidupan Siddhartha Gautama: kelahiran, pencerahan (enlightenment), dan wafat (parinibbana). Rangkaian aktivitas meliputi ritual keagamaan, kirab budaya, aksi sosial, dan pameran seni, yang menjadikan acara tersebut sebagai hari suci paling penting dalam kalender umat Buddha. Sementara itu, medan perburuan menjelang Final Liga Champions 2025/2026 antara PSG melawan Arsenal menjadi sorotan utama. Menara Eiffel di Paris menyala dengan warna merah dan biru sebagai dukungan bagi klub下拉PSG.

Pertandingan penentuan akan digelar pada Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB di Puskas Arena, Budapest, Hungaria. PSG lolos setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan agregat 6-5. Keberhasilan ini meningkatkan semangat fans dan menciptakan ekscitasi besar di kalangan pencinta sepak bola globally





