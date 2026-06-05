Timnas Indonesia Latih Sebelum Melawan Timnas Oman

Timnas Indonesia melakukan latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sehari sebelum pertandingan melawan tim nasional Oman. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri tim nasional Indonesia dalam menghadapi pertandingan FIFA Matchday.

Beberapa pemain tim nasional Indonesia melakukan latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sehari sebelum pertandingan melawan tim nasional Oman pada 5 Juni 2026.

Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan diri tim nasional Indonesia dalam menghadapi pertandingan FIFA Matchday. Pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman, memimpin jalannya latihan resmi dan memastikan bahwa setiap pemain siap untuk menghadapi lawan. Selain itu, latihan ini juga sebagai kesempatan bagi pemain untuk memperbaiki teknik dan strategi mereka. Dengan demikian, tim nasional Indonesia siap untuk menghadapi pertandingan melawan tim nasional Oman dan memenangkan pertandingan





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