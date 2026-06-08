Timnas Indonesia Lakukan Latihan Persahabatan melawan Mozambik

Timnas Indonesia mengadakan latihan penutup menjelang pertandingan FIFA Matchday melawan Mozambik di Stadion Madya, Jakarta. Pelatih John Herdman memantau langsung kinerja pemain termasuk Elkan Baggot, Donny Tri Pamungkas, dan Ivar Jenner. Latihan berfokus pada penyempurnaan taktik dan chemistri tim. Semangat tinggi ditunjukkan para pemain dalam menghadapi tantangan dari timnas Mozambik.

Pemain timnas Indonesia melakukan latihan persiapan untuk menghadapipertandingan Fifa Matchday melawan Mozambik yang akan digelar pada 9 Juni 2026. Latihan tersebut berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, pada 8 Juni 2026.

Beberapa pemain yang terlihat dalam sesi latihan antara lain Elkan Baggot, Donny Tri Pamungkas, dan Ivar Jenner. Pelatih John Herdman juga hadir memantau proses latihan. Timnas Indonesia berusaha menunjukkan kesiapan maksimal dalam menghadapi lawan dari Afrika. Latihan berfokus pada taktik ofensif dan pertahanan yang solid.

Para pemain tampak gotong royong dan komunikatif selama sesi latihan berlangsung. Timnas berharap hasil yang optimal dalam pertandingan besok





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Timnas Indonesia Mozambik FIFA Matchday Latihan John Herdman

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