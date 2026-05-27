Timnas Indonesia Lakukan Latihan Perdana dengan Kehadiran Saddil Ramdani dan Marselino Ferdinan

Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan pertama under pelatih John Herdman dengan 23 pemain, termasuk Saddil Ramdani dan Marselino Ferdinan yang kembali ditampilkan. Latihan dilakukan di Stadion Madya Senayan, Jakarta, persiapan untuk ASEAN Championship 2026.

BOLASPORT. COM - Deretan pemain yang sebelumnya lama menghilang dari skuad Garuda akhirnya kembali terlihat dalam latihan perdana Timnas Indonesia , pada Selasa (25/5/2026). Saddil Ramdani dan Marselino Ferdinan mendapat sambutan antusias dari netizen.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman memang telah memanggil sebanyak 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC). Sebanyak 23 pemain ini dipanggil untuk menjalani persiapan menuju ASEAN Championship 2026 atau yang dikenal sebagai Piala AFF sebelumnya. John Herdman memanggil sebagian besar pemain yang berkarier di Super League untuk menjalani TC pada 26 hingga 30 Mei 2026. Para pemain yang dipanggil pun sudah mulai tiba dan berdatangan ke Jakarta pada Selasa (26/5/2026).

Untuk itu, setelah semua pemain berkumpul, akhirnya skuad Garuda ini menjalani latihan perdana, pada Rabu (27/5/2026). Pelatih asal Inggris tersebut memimpin latihan perdana Saddil Ramdani dan kawan-kawan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta. Dalam latihan ini terlihat beberapa pemain yang sudah bergabung seperti tiga pemain Persib yang juga terlihat setelah mereka berpesta juara. Baca Juga: Satu Pemain Abroad Timnas Indonesia Berpeluang Susul Calvin Verdonk Terlihat ada Thom Haye, Marc Klok, dan juga Saddil Ramdani terlihat menjalani latihan





Timnas Indonesia John Herdman Saddil Ramdani Marselino Ferdinan ASEAN Championship 2026 Pemusatan Latihan Stadion Madya Senayan

