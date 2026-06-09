Timnas Indonesia Kuasai FIFA Matchday Juni 2026 dengan Kemenangan 1-0 atas Mozambik

Indonesia menutup sesi FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik berkat gol Ole Romeny, menambahkan dua kemenangan sempurna setelah mengalahkan Oman 3-0.

Timnas Indonesia berhasil menutup ajang FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan. Skuad Garuda berhasil mengalahkan tim nasional Mozambik dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Ole Romeny , yang menjadi penentu kemenangan pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Kemenangan ini menandai dua laga uji coba dengan hasil sempurna di mana Indonesia juga menang atas Oman dengan skor 3-0. Sebelum gol Romeny, Indonesia sempat melihatKevin Diks mencetak gol dari sepak pojok. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena ada pelanggaran, di mana seorang pemain Indonesia diduga mengganggu pergerakan kiper Mozambik. Sepanjang babak pertama, Indonesia benar-benar mendominasi pertandingan dengan berbagai peluang yang terus dibuat.

Meski demikian, wewenangan 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Indonesia tetap menekan pertahanan Mozambik untuk menambah keunggulan. Pada menit ke-68, Nathan Tjoe-A-On memperoleh peluang emas namun tendangannya masih menghantam mistar gawang. Kembali pada pertengahan babak kedua, Mozambik mulai memberikan perlawanan dengan peluang terbaik mereka pada menit ke-72 melalui tendangan keras Bheu Antonio Januario.

Namun, kiper Maarten Paes tampil canggih dan ingin menangkal peluang tersebut. Kemenangan atas Mozambik menutup kampanye FIFA Matchday Juni 2026 dengan dua kemenangan beruntun dan tanpa kebobolan





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Indonesia FIFA Matchday Ole Romeny Mozambik Sebastian Soree

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hilang dari Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni, Ini Kabar Dean JamesStaf Khusus Menteri Hukum RI, Noor Korompot, membeberkan kondisi terkini Dean James yang absen membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni.

Read more »

FIFA Matchday Antara Indonesia vs Mozambik Selasa, 9 Juni 2026 Hanya di VidioFIFA Matchday antara Indonesia vs Mozambik pada Selasa, 9 Juni 2026. Saksikan siaran langsung hanya di Vidio.

Read more »

Link Live Streaming dan Jadwal Timnas Indonesia vs Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026Timnas Indonesia menghadapi Mozambik dalam FIFA Matchday di SUGBK, Selasa (9/6/2026) malam. Garuda memburu kemenangan kedua usai menundukkan Oman 3-0.

Read more »

Kalkulasi Poin FIFA Jika Timnas Indonesia Berhasil Kalahkan Mozambik di FIFA MatchdayTimnas Indonesia bersiap menantang Mozambik di SUGBK malam ini. Kemenangan akan mendongkrak peringkat Garuda naik dua tingkat di ranking FIFA.

Read more »