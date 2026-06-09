Timnas Indonesia Juara FIFA Matchday Juni 2026 Usai Kalahkan Mozambik 1-0

Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal dicetak Ole Romeny di menit ke-12, menjadi kelanjutan من vittoria sebelumnya melawan Oman 3-0.

Timnas Indonesia berhasil menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno , Jakarta. Gol tunggal kemenangan dicetak Ole Romeny pada menit ke-12 setelah memanfaatkan umpan Ragnar Oratmangoen.

Kemenangan ini menjadi kelanjutan dari hasil positif yang telah dicapai sebelumnya, yaitu ketika Timnas Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-0 dalam pertandingan sebelumnya di(final) FIFA Matchday yang sama. Dua kemenangan beruntun ini menjadi modal penting bagi skuad Garuda dalam menghadapi agenda internasional selanjutnya. Pada laga ini, Timnas Indonesia menunjukkan permainan yang solid di bawah arahan pelatih John Herdman.

Beberapa momen penting termasuk selebrasi Ole Romeny setelah mencetak gol, serta betapa kerasnya激烈的 kompetisi di midfield antara Marselino Ferdinan dengan Valter Antonio Dauce Nhacussa dari Mozambik. Selain itu, suasana persahabatan terlihat ketika kedua tim ber foto bersama sebelum pertandingan dimulai. Setelah laga berakhir, para pemain dan ofisial Timnas Indonesia menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai bentuk kebanggaan. Semua foto-foto yang diambil selama pertandingan menunjukkan intensitas dan semangat yang tinggi di dalam lapangan.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia memperoleh kepercayaan diri yang tinggi untuk kompetisi selanjutnya





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Timnas Indonesia FIFA Matchday Ole Romeny Gelora Bung Karno Mozambik

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