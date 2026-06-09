Timnas Indonesia berhasil menumpas dua lawan di FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan atas Oman 3-0 dan Mozambik 1-0. Pelatih John Herdman menyatakan kebanggaan atas performa pemain meski多少 kecewa tak semua gol tercipta. Shin Tae-yong puji kehebatan pemain muda seperti Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Marselino, dan Elkan Baggott. Artikel ini membahas analisis pertandingan, reaksi netizen Thailand, dan prediksi taktik Shin Tae-yong di klub Persija Jakarta.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , mengaku puas dengan performa pemainnya saat mengalahkan Mozambik pada laga FIFA Matchday Juni 2026. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0.

Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Ole Romeny pada menit ke-11 setelah menerima umpan terobosan dari Ragnar Oratmangoen, lalu gelabui kiper Mozambik. John Herdman berterima kasih dan mengaku sangat bangga dengan anak-anak. Ia menilai jeda internasional bulan Juni selalu menantang, dan pemain berhasil memusatkan pikiran pada tugas. Herdman menyebut Mozambik tampil seperti hewan buas yang terluka, namun skuad Garuda mampu mengontrol permainan sebagian besar waktu.

Meski sedih tidak bisa mencetak lebih banyak gol, ia sangat senang melihat performa tangguh. Pelatih Shin Tae-yong juga memberikan pujian khusus kepada beberapa pemain standout di dua laga FIFA Matchday Juni ini. Ia menegaskan Indonesia bisa bangga dengan bakat yang dimiliki, termasuk Elkan Baggott yang menjadi pejuang di lini belakang, serta Joey Pelupessy di depannya yang menunjukkan keunggulan poros tengah. Hasil kemenangan atas Oman 3-0 dan Mozambik 1-0 menandakan tren positif dan peningkatan performa timnas.

Herdman menegaskan tim akan tetap rendah hati dan kembali bekerja pada bulan September. Presiden PSSI, Erick Thohir, menanggapi viralnya momen tak memeluk Elkan Baggott saat menyapa pemain Timnas Indonesia, menegaskan semua pemain mendapat perlakuan sama. Ranking FIFA punya pengaruh besar bagi Timnas Indonesia, mulai penentuan lawan, undian turnamen, hingga kepercayaan diri pemain. Netizen Thailand mulai panik melihat tren Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027 setelah Indonesia gagal menang di dua laga FIFA Matchday Juni 2026?

Sebenarnya, Indonesia menang kedua laga tersebut, namun ada baiknya memastikan fakta. Taktik Shin Tae-yong di Persija Jakarta diprediksi berbeda dari saat menangani Timnas Indonesia. Macan Kemayoran disiapkan tampil agresif dan tajam. Perbandingan Timnas Indonesia vs Oman 3-0 dan Mozambik 1-0 menunjukkan Garuda tampil dominan dan efisien.

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