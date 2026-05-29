Timnas Indonesia Hadir di EA FC 26 dengan Rating Tiga Bintang

Timnas Indonesia resmi tersedia di EA FC 26 setelah update terbaru. EA Sports memberikan rating tiga bintang dengan rincian ATT 64, MID 66, DEF 71. Audero menjadi pemain dengan rating tertinggi, diikuti Kevin Diks dan Sandy Walsh. Ole Romeny memiliki preferred position berbeda dari peranannya di dunia nyata, dan Rafael Struick start dari bench.

Tim nasional Indonesia telah resmi hadir dalam permainan EA FC 26 sejak Jumat 29 Mei setelah update terbaru dirilis. EA Sports memberikan rating tiga bintang untuk tim ini di bawah pelatih John Herdman , dengan rincian ATT 64, MID 66, dan DEF 71.

Beberapa detail skuad langsung menarik perhatian penggemar. Audero menjadi pemain dengan rating tertinggi di tim, mengungguli sejumlah namester seperti Kevin Diks dan Sandy Walsh. Sektor tengah diisi Joey Pelupessy dan Thom Haye, sementara lini serang terdiri dari Eliano Reijnders dan Ole Romeny di wing, dan Stefano Lilipaly sebagai gelandang serang di belakang Ramadhan Sananta. Fakta menarikother position.

Ole Romeny, yang biasanya berperan sebagai penyerang di dunia nyata, tercatat memiliki preferred position sebagai RM dan RW dalam game. Demikian pula, Rafael Struick dengan rating 79 justru dimulai dari bangku cadangan. Marc Klok menjadi pemain dengan rating terendah, 61, sementara Ramadhan Sananta dan Nathan Tjoe-A-On sama-sama memiliki rating 64





Timnas Indonesia Hadir di EA Sports FC Mobile, Disambut Baik oleh PemainKehadiran Timnas Indonesia di gim EA Sports FC Mobile mendapat respons positif dari para pemain. Gelandang Thom Haye menganggap hal ini spesial karena tidak hanya untuk pemain, tetapi juga jutaan penggemar sepak bola di Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang resmi hadir dalam franchise gim sepakbola populer tersebut, lengkap dengan jersey, liran, dan wajah pemain asli.

