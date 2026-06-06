Timnas Indonesia Cetak Sejarah Cukur Oman

Timnas Indonesia menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Garuda berjaya 3-0 berkat gol Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.

Timnas Indonesia menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Garuda berjaya 3-0 berkat gol Justin Hubner , Ole Romeny , dan Ragnar Oratmangoen .

Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, berhasil mencetak gol ke gawang Oman. Timnas Indonesia menggilas Oman 3-0 pada FIFA Matchday 2026. Kemenangan ini diprediksi mendongkrak posisi Garuda pada peringkat FIFA. Pemain muda Mathew Baker resmi menjalani debut di timnas Indonesia senior saat melawan Oman.

Baker memecahkan rekor debutan termuda dengan usia 17 tahun 29 hari. Indonesia berhasil menang telak 3-0 atas Oman. Ketiga gol Skuad Garuda dibuat oleh bek Justin Hubner, penyerang Ole Romeny dan Ragnar. Pelatih timnas Indonesia John Herdman memberikan kesempatan Baker debut di pertengahan babak kedua.

Pemuda keturunan Australia itu dimasukkan menggantikan Ragnar Oratmangoen. Debut Baker makin lengkap karena Indonesia berhasil menang telak 3-0 atas Oman





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