Timnas Futsal Indonesia Tundukkan Belanda di Four Nations Cup 2025

Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan gemilang atas Belanda dengan skor 5-1 dalam ajang Four Nations Cup 2025. Pelatih Belanda mengakui keunggulan permainan Indonesia dan memuji penampilan Garuda yang terorganisir.

Para pemain Timnas Futsal Indonesia merayakan gol Firman Adriansyah ke gawang Belanda . Pertandingan Four Nations Cup 2025 antara Timnas Futsal Indonesia melawan Belanda berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 20 September 2025. Pelatih Belanda , Miguel Andres Moreno , memberikan komentar mengenai kekalahan timnya dari Timnas futsal Indonesia.

Timnas futsal Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 5-1 saat berhadapan dengan Belanda dalam ajang Four Nations Cup 2025. Pertandingan Timnas futsal Indonesia melawan Belanda digelar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 20 September 2025. Setelah pertandingan, Moreno mengungkapkan bahwa anak asuhnya kewalahan menghadapi gaya bermain agresif yang ditunjukkan tim Garuda sejak awal laga. Meskipun demikian, Miguel Moreno tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Apalagi, Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan peluang bermain bagi pemain-pemain mudanya. 'Kualitas pemain saya cukup baik. Saya rasa, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya sangat bangga kepada mereka,' ungkap Miguel Moreno kepada para wartawan. Lebih lanjut, Moreno menjelaskan bahwa tim futsal Belanda tidak dapat disamakan dengan tim sepak bola Belanda. 'Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan tim sepak bola Belanda. Itu adalah dunia yang sangat berbeda,' tegasnya. Ia menyoroti bahwa pemain sepak bola Belanda banyak yang berkarier di klub-klub besar seperti Barcelona dan Chelsea. Sementara itu, pemain futsal Belanda berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang hanya berlatih futsal dua kali dalam seminggu. 'Pemain sepak bola Belanda berasal dari Chelsea, Barcelona, dan klub besar lainnya. Pemain kami adalah pekerja yang hanya bisa berlatih sekali atau dua kali seminggu. Inilah kenyataan yang kami hadapi saat ini,' tambahnya. Miguel Andres Moreno mengakui kualitas permainan Timnas futsal Indonesia dan memuji skuad Garuda yang tampil rapi di semua lini permainan. 'Mereka (Timnas Indonesia) menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam semua aspek pertandingan, mulai dari serangan, pertahanan, dan semuanya sangat intensif serta terorganisir dengan baik,' ujar Moreno setelah pertandingan. Moreno menilai bahwa level permainan Indonesia lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Ia optimis dengan masa depan futsal di Indonesia. Kekalahan dari Indonesia menjadi kekalahan kedua yang dialami Belanda setelah sebelumnya mereka juga kalah dari Latvia dengan skor 2-3. Dalam pertandingan melawan Indonesia, gawang Belanda harus kebobolan 5 gol yang dicetak oleh Muhammad Syaifullah yang mencetak hattrick, Firman Ardiansyah, dan Muhammad Rizki Xavier.





