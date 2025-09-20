Timnas Futsal Indonesia Siap Tempur Lawan Belanda di AQUA Futsal Four Nations Cup 2025

Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan gemilang atas Tanzania di laga pembuka AQUA Futsal Four Nations Cup 2025. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Belanda yang memiliki reputasi kuat di dunia futsal. Pelatih Hector Souto mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan strategi untuk menghadapi Belanda.

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Mochammad Iqbal , menunjukkan performa gemilang dalam turnamen AQUA Futsal Four Nations Cup 2025. Dalam pertandingan melawan Tanzania yang digelar di GBK Basketball Hall, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 September 2025, Iqbal berhasil mencetak gol cepat yang membuka keunggulan bagi timnas. Meskipun harus bermain dengan kekurangan pemain setelah mendapat kartu merah, semangat juang dan dominasi Indonesia tetap tak terbendung.

Pertandingan tersebut berakhir dengan skor telak 7-1 untuk kemenangan Indonesia, menandai awal yang sangat positif dalam turnamen ini. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di puncak klasemen sementara, unggul selisih gol dari Latvia yang juga meraih kemenangan atas Belanda.\Laga kedua bagi Timnas Futsal Indonesia di ajang AQUA Futsal Four Nations Cup 2025 akan menjadi ujian berat. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Belanda pada Sabtu, 20 September 2025, mulai pukul 18.30 WIB di GBK Basketball Hall, Senayan, Jakarta. Belanda datang dengan reputasi yang mengesankan di dunia futsal. Tim asuhan Miguel Moreno ini telah lima kali tampil di Piala Dunia Futsal, bahkan mencapai babak 16 besar pada edisi terakhir tahun 2024. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan kekuatan Belanda. Souto mengakui bahwa Belanda memiliki keunggulan fisik dan taktik permainan yang terstruktur. Ia menekankan pentingnya adaptasi dan kewaspadaan dalam menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain berkualitas dalam situasi satu lawan satu. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang menarik dan penuh tantangan bagi skuad Garuda.\Persiapan matang terus dilakukan oleh Timnas Futsal Indonesia untuk menghadapi Belanda. Pelatih Hector Souto memberikan arahan khusus untuk meningkatkan performa tim dan meredam kekuatan lawan. Meskipun meraih kemenangan besar di laga pembuka, Souto tidak ingin anak asuhnya terlena. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus, disiplin, dan kerja sama tim. Souto juga menyoroti pentingnya strategi untuk menghadapi sistem pivot Belanda yang dikenal kuat. Selain itu, Souto juga mengingatkan bahwa tim Belanda memiliki kekuatan fisik yang lebih unggul, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengimbangi keunggulan tersebut. Dukungan penuh dari para penggemar diharapkan dapat memompa semangat juang para pemain Timnas Futsal Indonesia dalam menghadapi tantangan dari Belanda. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia dalam turnamen AQUA Futsal Four Nations Cup 2025, sehingga kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya





KompasTV / 🏆 22. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Futsal Timnas Indonesia AQUA Futsal Four Nations Cup Belanda Mochammad Iqbal

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hasil Timnas Futsal Indonesia Vs Tanzania 7-1, Garuda Pesta GolTim asuhan Hector Souto berhasil menyudahi pertandingan awal di Four Nations Cup 2025 dengan meraih poin penuh setelah menang besar 7-1.

Baca lebih lajut »

Ketum FFI meminta timnas futsal Indonesia tak anggap remeh BelandaKetua Umum Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar meminta timnas futsal Indonesia tak menganggap remeh timnas futsal Belanda ketika kedua tim ini akan ...

Baca lebih lajut »

Souto sebut Belanda akan bermain jauh lebih baik melawan IndonesiaPelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menyebut timnas futsal Belanda akan bermain jauh lebih baik saat menghadapi timnya pada laga kedua AQUA Futsal ...

Baca lebih lajut »

Pengamat: Timnas Futsal Indonesia Harus Tampil Lebih Tajam Ketika Hadapi BelandaTimnas Futsal Indonesia memiliki sejumlah evaluasi jelang menghadapi Timnas Futsal Belanda.

Baca lebih lajut »

Jersey Terbaru Timnas Futsal Indonesia Dipuji Pemain hingga PengamatTimnas Futsal Indonesia mengenakan jersey terbarunya pada ajang Futsal Four Nations Cup 2025.

Baca lebih lajut »

Jadwal Timnas Futsal Indonesia Vs Belanda di Four Nations Cup 2025Timnas futsal Indonesia akan ladeni Belanda di pertandingan kedua Four Nations Cup 2025.

Baca lebih lajut »