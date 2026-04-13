Timnas Futsal Indonesia Raih Runner-Up Piala AFF 2026, Hector Souto Tetap Bangga

Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up di Piala AFF Futsal 2026 setelah kalah dari Thailand di final. Pelatih Hector Souto meminta maaf atas kegagalan meraih juara, namun tetap bangga dengan pencapaian tim yang melampaui target awal. Souto menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pemain muda dan berjanji akan terus mengembangkan potensi pemain futsal Indonesia.

Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di partai puncak Piala AFF Futsal 2026. Dalam laga yang berlangsung di Gimnasium Nonthaburi, Nonthaburi, Thailand pada Minggu (12/4/2026) malam, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 1-2. Gol semata wayang bagi Indonesia dicetak oleh Andres Dwi, sementara Thailand berhasil membalas dengan dua gol yang dicetak oleh Itthica Praphaphan dan Panut Kittipanuwong.

Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai runner-up dalam ajang bergengsi tersebut, sekaligus mengakhiri impian untuk mempertahankan gelar juara yang berhasil diraih pada edisi sebelumnya di tahun 2024. Meskipun demikian, pencapaian ini tetap menjadi catatan positif bagi perkembangan futsal Indonesia, terutama mengingat komposisi skuad yang berbeda dengan ajang sebelumnya. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penggemar atas kegagalan meraih gelar juara. Namun, ia menekankan pentingnya untuk tetap merasa bangga dengan pencapaian yang telah diraih. Souto menjelaskan bahwa Timnas Futsal Indonesia datang ke turnamen ini dengan komposisi pemain yang berbeda jika dibandingkan dengan saat tampil di Piala Asia 2026. Hanya dua pemain yang merupakan bagian dari skuad sebelumnya, yaitu Dewa Rizki dan Yogi Saputra. Selebihnya adalah pemain-pemain yang sebelumnya sempat mengikuti pemusatan latihan namun belum memiliki pengalaman di level internasional. Souto mengungkapkan rasa bangganya terhadap para pemain yang telah berjuang keras dan memberikan yang terbaik. Ia juga menambahkan bahwa kegagalan di final menjadi pelajaran berharga dan memberikan harapan besar untuk masa depan futsal Indonesia. Souto juga menekankan bahwa timnya telah melampaui target awal, yaitu mencapai semifinal. Pencapaian hingga ke final adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Keputusan Hector Souto untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain baru terbukti berhasil. Skuad Garuda yang diisi oleh pemain pelapis berhasil menembus partai puncak Piala AFF Futsal 2026. Souto menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan adalah memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain, sehingga semua pemain mendapatkan pengalaman yang berharga. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada 14 pemain baru yang dinilai telah menunjukkan performa luar biasa. Souto menegaskan bahwa hasil ini merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Timnas Futsal Indonesia. Selain target yang tercapai, misi untuk memperbanyak talenta dan pemain berkualitas juga berhasil. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 30 pemain yang berpotensi membela timnas. Souto juga menyebutkan bahwa ada dua pemain kunci yang cedera, yaitu Iqbal Iskandar dan Evan Soumilena. Meskipun demikian, Souto tetap optimis dengan masa depan futsal Indonesia. Ia percaya bahwa dalam dua tahun mendatang, akan muncul pemain-pemain berkualitas yang akan memperkuat tim nasional





Timnas Futsal Indonesia Piala AFF Futsal 2026 Hector Souto Runner-Up Thailand

