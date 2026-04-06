Timnas Futsal Indonesia Raih Kemenangan Gemilang di Piala AFF Futsal 2026, Serta Sorotan Berita Olahraga dan Politik Lainnya

Timnas Futsal Indonesia mengawali Piala AFF Futsal 2026 dengan kemenangan telak. Berita ini juga mencakup berita olahraga dan politik lainnya, termasuk rencana pembangunan di Jawa Barat, isu hukum, dan perkembangan di Proliga 2026.

Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih tiga poin perdana dalam Piala AFF Futsal 2026 dengan kemenangan telak 7-0. Pertandingan yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) pukul 12.30 WIB di Nonthaburi Hall, Bangkok, menjadi panggung bagi keperkasaan skuad Garuda. Pelatih Hector Souto membawa komposisi baru dengan sejumlah pemain debutan, namun mereka mampu menunjukkan kualitasnya, khususnya Muhammad Sanjaya yang mencetak hattrick ke gawang Brunei Darussalam.

Souto memuji penampilan anak asuhnya dan berharap dapat memberikan kesempatan yang sama kepada pemain debutan lainnya, menekankan bahwa tim sedang dalam fase evolusi. Ia merasa puas dengan hasil pertandingan ini dan mengakui bahwa setiap pertandingan akan menjadi tantangan.\Selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Malaysia pada Selasa (7/4/2026) pukul 15.00 WIB di venue yang sama. Souto mengungkapkan bahwa dirinya belum terlalu banyak mengetahui tentang kekuatan Malaysia, yang juga membawa banyak pemain baru. Meskipun demikian, ia tetap mewaspadai kemampuan pemain baru Malaysia yang dinilai bagus. Souto menegaskan bahwa timnya akan berjuang maksimal dan yakin akan memberikan penampilan terbaik. Berita lainnya meliputi beberapa topik berbeda. Stafsus Menteri Agama (Menag) RI, Gugun Gumilar memastikan segel di Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika, di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, akan dibuka kembali. Sebuah insiden kekerasan terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, di mana seorang pria tewas akibat pengeroyokan oleh sejumlah pelaku yang diduga preman kampung, dengan polisi yang telah mengidentifikasi para pelaku. Di sisi hukum, pakar hukum dari Universitas Tarumanagara (Untar) mengingatkan DPR untuk berhati-hati dalam merumuskan aturan, terutama terkait percepatan penanganan perkara. Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan para pakar hukum untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.\Dalam berita lainnya, Dedi Mulyadi mengumumkan tiga program besar di Jawa Barat yang meliputi gentengisasi, renovasi puluhan ribu rumah, dan apartemen subsidi yang menguntungkan UMKM dan MBR. Jadwal final four Proliga 2026 pekan ini juga menjadi sorotan, dengan sejumlah pertandingan besar seperti Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska dan LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi di seri Solo. Selain itu, ada berita mengenai perjuangan orang tua siswa dan komite sekolah dalam memperjuangkan nasib pendidikan ratusan siswa SMK IDN Bogor. Jakarta Electric PLN mengungkapkan alasan kekalahan telak atas Gresik Phonska Pupuk Plus Indonesia di final four Proliga 2026 Seri Surabaya. Top skor final four Proliga 2026 putri juga diumumkan, dengan Irina Voronkova mendominasi dan Megawati Hangestri sebagai salah satu pemain lokal dalam daftar 10 besar. Bung Ropan mendesak PSSI untuk mencari pemain baru untuk mengisi posisi di Timnas Indonesia, dengan spekulasi tentang siapa yang harus direkrut oleh Skuad John Herdman





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Futsal Indonesia Piala AFF Futsal 2026 Hector Souto Proliga 2026 Berita Olahraga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Futsal Indonesia Hadapi Tantangan Regenerasi di ASEAN Futsal Championship 2026Tim Nasional Futsal Indonesia memulai perjalanan di ASEAN Futsal Championship 2026 dengan skuad baru. Pelatih Héctor Souto menyoroti tantangan persiapan singkat dalam mengintegrasikan pemain baru untuk bersaing di turnamen. Fokus utama adalah menguji kedalaman talenta dari kompetisi domestik.

Read more »

Hector Souto Bidik Semifinal ASEAN Futsal Championship 2026Timnas Futsal Indonesia menargetkan semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand.

Read more »

Target Skuad Baru Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2026​Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, secara terbuka memaparkan kondisi tim jelang pertandingan pertama.

Read more »

Timnas Futsal Indonesia Siap Tempur di ASEAN Futsal Championship 2026Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyoroti pentingnya adaptasi dan persiapan tim yang terbatas menjelang ASEAN Futsal Championship 2026. Dengan mayoritas pemain baru dan waktu latihan yang minim, tantangan utama adalah memaksimalkan setiap sesi latihan yang ada. Meskipun demikian, Souto tetap optimis dengan potensi skuad Garuda.

Read more »

Hasil Piala AFF Futsal 2026: Timnas Futsal Indonesia Gulung Brunei Darussalam 7-0Timnas Futsal Indonesia membuka perjuangan di Piala AFF Futsal 2026 dengan kemenangan besar atas Brunei Darussalam.

Read more »

ASEAN Futsal Championship 2026: Timnas Indonesia Hajar Brunei 7-0, M. Sanjaya Cetak HatrikTimnas Futsal Indonesia membuka langkah di ASEAN Futsal Championship 2026 dengan kemenangan telak atas Brunei Darussalam.

Read more »