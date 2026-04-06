Timnas Futsal Indonesia Menggila, Bungkam Brunei 7-0 di Ajang Piala AFF 2026

Timnas Futsal Indonesia memulai perjalanan mereka di Piala AFF Futsal 2026 (ASEAN Futsal Championship) dengan hasil yang sangat mengesankan. Bertanding di GOR Nonthaburi, Thailand, Senin (6/4/2026), anak asuh Hector Souto tampil beringas dengan menggilas Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Dominasi Merah Putih sudah terasa sejak peluit pertama dibunyikan. Timnas Futsal Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa dan tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

Kemenangan ini adalah bukti nyata dari persiapan matang dan strategi yang efektif yang telah disusun oleh tim pelatih. Permainan kolektif yang solid, ditambah dengan kemampuan individu yang mumpuni dari para pemain, membuat Indonesia tampil sangat dominan di lapangan. Kepercayaan diri yang tinggi dan semangat juang yang membara menjadi kunci utama keberhasilan mereka dalam meraih kemenangan gemilang ini.\Efektivitas serangan yang luar biasa ini membuat Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan mencolok 6-0. Tidak hanya tajam di lini depan, koordinasi pertahanan Indonesia juga patut mendapat pujian. Kiper andalan Muhammad Albagir tampil tenang di bawah mistar dan berhasil mencatatkan clean sheet, tanpa kebobolan satu gol pun. Hal ini menunjukkan betapa solidnya pertahanan Indonesia dan kemampuan Albagir dalam menjaga gawang. Memasuki 20 menit kedua, pasukan Hector Souto sedikit mengendurkan intensitas serangan, mungkin untuk menjaga kondisi fisik pemain dan mencoba strategi baru. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Skuad Garuda hanya mampu menambah satu gol tambahan melalui aksi Andarias Kareth. Skor 7-0 pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan besar ini memastikan Indonesia meraih tiga poin perdana dan berhak menduduki puncak klasemen sementara Grup B, menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini juga memberikan motivasi tambahan bagi seluruh tim untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.\Kemenangan atas Brunei hanyalah awal dari perjuangan berat Timnas Futsal Indonesia di Thailand. Jadwal yang sangat padat dan kompetitif sudah menanti di depan mata. Indonesia dijadwalkan akan bertanding secara beruntun dalam dua hari ke depan. Besok, Selasa (7/4/2026), Indonesia akan menghadapi rival abadi, Malaysia. Laga ini diprediksi akan berjalan sangat sengit mengingat kedua tim selalu memiliki tensi tinggi saat bertemu. Pertemuan kedua tim ini selalu menjadi tontonan menarik dan penuh emosi bagi para penggemar futsal di kedua negara. Setelah itu, perjuangan di fase grup akan ditutup dengan laga penentu melawan tim kuat Australia pada Rabu (8/4/2026). Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi Indonesia untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, dua kontestan Grup B lainnya, Australia dan Malaysia, baru akan saling berhadapan pada hari ini pukul 15.00 WIB untuk memperebutkan posisi di bawah Indonesia.





