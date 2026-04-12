Timnas Futsal Indonesia Melaju ke Final ASEAN Futsal Championship 2026

Timnas Futsal Indonesia berhasil mengamankan tempat di final ASEAN Futsal Championship 2026 setelah mengalahkan Vietnam dalam pertandingan semifinal yang menegangkan. Pertandingan yang digelar di Thailand ini menunjukkan semangat juang tinggi dan kualitas permainan yang mumpuni dari para pemain Indonesia.

Aksi gemilang pemain Timnas Futsal Indonesia , Dewa Rizki Amanda (mengenakan jersey merah bernomor 6), saat bertanding melawan Vietnam dalam babak semifinal Piala AFF Futsal Championship 2026 yang berlangsung di Nonthaburi Stadium, Thailand, pada Jumat (10/4/2026).

Pertandingan sengit ini disiarkan secara langsung di berbagai platform, termasuk MNC TV, RCTI, dan Vision+, serta dapat diakses melalui tautan live streaming yang disediakan. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Timnas Indonesia, namun semangat juang tinggi para pemain membuahkan hasil yang membanggakan.<\/p>

Mohammad Rizky Fauzan, yang mengenakan nomor punggung 7, juga menunjukkan performa impresif dalam laga semifinal melawan Vietnam di ASEAN Futsal Championship 2026 yang digelar di Nonthaburi Hall, Bangkok, Thailand, Jumat (10/4/2026). Pertandingan yang menegangkan ini menjadi bukti nyata perkembangan futsal Indonesia di kancah regional. Kemenangan ini juga semakin mempertegas dominasi Indonesia dalam dunia futsal ASEAN.<\/p>

Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi, kedua tim saling jual beli serangan. Vietnam memberikan tekanan yang cukup signifikan, namun pertahanan Indonesia yang solid mampu menahan gempuran tersebut. Gol pembuka sempat dicetak oleh Vietnam, membuat suporter Indonesia terdiam. Namun, semangat juang yang tak kenal lelah dari para pemain Indonesia langsung memberikan respons cepat. Hanya berselang satu menit, gol balasan yang dramatis dicetak oleh Sanjaya, membangkitkan kembali semangat juang tim dan para pendukung. Gol ini menjadi titik balik penting dalam pertandingan, memicu semangat juang yang lebih tinggi dan memberikan kepercayaan diri bagi para pemain.<\/p>

Kemenangan ini tidak hanya mengantarkan Indonesia ke babak final, tetapi juga membuka peluang besar untuk mempertahankan gelar juara. Keberhasilan mencapai final merupakan pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi, mengingat persaingan ketat di ajang ini. Timnas Indonesia menunjukkan mental juara dan kualitas permainan yang mumpuni, yang membuat mereka menjadi salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara.<\/p>

Pencapaian gemilang ini juga menjadi bukti keberhasilan program regenerasi skuad yang menjadi fokus utama dalam turnamen kali ini. Pelatih dan staf pelatih telah berhasil meracik strategi yang efektif dan memaksimalkan potensi para pemain muda. Dengan pencapaian ini, Timnas Futsal Indonesia berhasil melampaui target awal mereka dan membuka lebar peluang untuk kembali meraih gelar juara. Hal ini akan melanjutkan tren positif yang telah mereka tunjukkan di level regional.

Timnas futsal Indonesia, di bawah asuhan pelatih Hector Souto, menunjukkan performa yang luar biasa, membawa mereka ke final dengan hasil akhir yang memuaskan, yaitu 3-2 melawan Vietnam.





