Timnas Futsal Indonesia Lewati FIFA Matchday November 2026

Pelatih Hector Souto konfirmasi Timnas Futsal Putra absen di FIFA Matchday November 2026 demi fokus uji coba Desember 2026 dan persiapan turnamen AFC berikutnya.

Pelatih Kepala Timnas Futsal Putra Indonesia, Hector Souto, secara resmi mengonfirmasi bahwa tim nasional tidak akan mengikuti agenda FIFA Matchday yang dijadwalkan pada bulan November 2026. Keputusan strategis ini diambil oleh tim manajemen dan pelatih dengan pertimbangan matang agar fokus dapat dialihkan ke persiapan laga uji coba yang lebih krusial pada Desember 2026 mendatang.

Rencana Laga Uji Coba Desember

Timnas Futsal Indonesia dipastikan tidak beraksi dalam jadwal pertandingan resmi FIFA pada November 2026, namun kekosongan kalender tersebut akan diisi dengan upaya meningkatkan kualitas tim melalui pertemuan dengan lawan-lawan berkualitas tinggi. Hector Souto menyatakan bahwa alasan utama penghentian keikutsertaan pada bulan tersebut adalah untuk memberikan prioritas penuh kepada agenda-asagenda klub para pemain di tingkat internasional, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan atau kelelahan fisik yang berlebihan.

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Meskipun tidak ada pertandingan resmi bulan November 2026, proses seleksi dan analisis taktik tetap berjalan intensif di bawah pengawasan langsung Hector Souto. Pelatih asal Spanyol ini menekankan bahwa periode jeda dua pekan ke depan akan dimaksimalkan untuk mempelajari kekuatan calon lawan serta menyeleksi daftar pemain terbaik yang memiliki performa puncak untuk mewakili Indonesia di kancah kompetisi selanjutnya.

Pemantauan Pro Futsal League dan AFC

Selama masa persiapan ini, Hector Souto secara aktif memantau dinamika kompetisi Pro Futsal League (PFL) serta kiprah Bintang Timur Surabaya yang tengah berlaga di ajang Intercontinental Cup. Pemantauan ketat terhadap performa klub domestik dan internasional ini menjadi dasar strategis bagi tim nasional untuk membangun taktik yang efektif guna menghadapi turnamen Asosiasi Sepak Bola Konfederasi Asia (AFC) pada masa yang akan datang.

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Keputusan untuk melewatkan agenda FIFA Matchday bulan November 2026 juga terjadi di tengah situasi internal federasi yang sedang mengalami kegalauan atau pergolakan. Meskipun terdapat isu-isu di dalam struktur organisasi, fokus utama tim teknis tetap terarah pada peningkatan performa atletik dan strategi kompetisi jangka panjang tanpa terpengaruh oleh dinamika administratif yang sedang berlangsung.

Fokus pada Turnamen AFC Berikutnya

Harapan besar tertuju kepada pemanfaatan masa persiapan ini sebagai bekal berharga bagi Timnas Futsal Putra untuk tampil lebih kompetitif di turnamen AFC selanjutnya. Dengan tidak terpapar jadwal pertandingan yang padat di November 2026, para pemain diharapkan dapat mencapai kondisi fisik dan mental terbaik untuk menghadapi tantangan turnamen regional berprestige tersebut dengan strategi yang sudah teruji dan matang.