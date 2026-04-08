Timnas Futsal Indonesia Hadapi Australia di Laga Krusial ASEAN Futsal Championship 2026

Timnas Futsal Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada laga penentu di ASEAN Futsal Championship 2026. Meskipun telah lolos ke semifinal, kemenangan tetap menjadi target utama untuk menjaga momentum dan menghindari lawan berat di fase gugur. Pelatih Hector Souto memberikan evaluasi meskipun tim meraih kemenangan atas Malaysia.

Aksi Yogi Saputra menghalau pergerakan Syed Shahrul Niezam pada laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia dalam lanjutan matchday 2 ASEAN Futsal Championship 2026, di GOR Nonthaburi, Thailand, Selasa (7/4/2026) sore WIB. Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan melakoni laga krusial melawan Australia pada pertandingan pamungkas Grup B Piala AFF Futsal 2026 atau ASEAN Futsal Championship 2026, Rabu (8/4/2026). Pertandingan ini sangat penting meskipun kedua tim sudah memastikan tempat di semifinal.

Kemenangan tetap menjadi target utama untuk menjaga momentum positif dan menghindari lawan yang lebih tangguh dari Grup A di fase gugur nanti. Pelatih kepala Hector Souto memberikan kritik meskipun timnya telah berhasil melaju ke semifinal. Skuad Merah Putih memiliki selisih gol +8, sementara Australia memiliki selisih gol +13 setelah sebelumnya meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam dan Malaysia. Skenario satu-satunya bagi anak asuh Hector Souto untuk finis sebagai juara grup adalah dengan mengalahkan Australia. Ini adalah tantangan berat tetapi bukan tidak mungkin bagi timnas Indonesia. Evaluasi dan catatan dari pelatih menjadi kunci untuk memenangkan pertandingan melawan Australia, memastikan tempat di puncak klasemen, dan mendapatkan keuntungan di fase gugur. \Meski berhasil meraih dua kemenangan beruntun, pelatih Hector Souto mengaku belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya. Pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kontrol permainan. Ia melihat adanya ruang untuk perbaikan, khususnya dalam mengelola situasi yang terjadi dalam pertandingan melawan Malaysia. Souto menekankan pentingnya memaksimalkan peluang, baik dari situasi bola mati maupun dalam permainan terbuka. Ia juga menyayangkan beberapa keputusan taktis yang dibuat pemain di menit-menit akhir pertandingan, yang menurutnya bisa membawa risiko bagi tim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun meraih kemenangan, masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk mencapai performa terbaik di semifinal dan seterusnya. Souto memberikan perhatian khusus pada efisiensi serangan dan pertahanan, serta kemampuan untuk mengendalikan ritme permainan. Kemenangan melawan Australia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia, yang akan mengukur seberapa jauh mereka telah berkembang dan seberapa siap mereka untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi yang terus-menerus, timnas futsal Indonesia diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. \Hasil pertandingan melawan Malaysia, dengan skor tipis 1-0 berkat gol Guntur Ariwibowo, menjadi bukti perjuangan keras timnas Indonesia. Kemenangan ini mengantarkan Garuda ke semifinal, tetapi bukan berarti perjalanan sudah selesai. Tantangan sebenarnya baru dimulai. Keyakinan Hector Souto terhadap kemampuan timnya tetap tinggi, meskipun ia tidak menyembunyikan kekhawatiran terhadap beberapa aspek permainan. Respons Souto usai kemenangan atas Brunei Darussalam, yang berakhir dengan skor 7-0, juga menunjukkan adanya dorongan untuk terus meningkatkan performa. Fokus utama tetap pada perbaikan di lini tengah, efisiensi serangan, dan pertahanan yang solid. Laga melawan Australia akan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa timnas futsal Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan mentalitas juara adalah kunci untuk meraih sukses di Piala AFF Futsal 2026.





