Timnas Futsal Indonesia Gagal Juara ASEAN Futsal Championship 2026, Takluk di Final Melawan Thailand

Timnas Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2026, setelah kalah dengan skor 1-2. Meski bermain ngotot, Garuda harus puas menjadi runner-up.

Aksi Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship 2026 atau dikenal Piala AFF akhirnya harus berakhir dengan kekecewaan. Harapan untuk membawa pulang gelar juara sirna setelah timnas futsal Indonesia takluk 1-2 dari Thailand di partai final yang berlangsung di Nanthaburi pada Minggu, 12 Januari 2026. Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ini menjadi bukti kerasnya persaingan di tingkat Asia Tenggara. Anak asuh Hector Souto harus mengakui keunggulan Thailand setelah sempat bermain imbang 1-1 di babak pertama. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi timnas futsal Indonesia untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas permainan mereka.

Sejak awal pertandingan, Indonesia menunjukkan semangat juang yang tinggi, tanpa rasa gentar menghadapi tuan rumah. Tekanan tinggi yang diterapkan oleh para pemain Indonesia membuat Thailand kesulitan mengembangkan permainan mereka, dan beberapa kali kehilangan bola di area berbahaya. Skema pressing ketat yang diterapkan Indonesia berhasil memotong alur serangan Thailand, yang kemudian langsung diubah menjadi serangan balik cepat. Meski demikian, hingga 10 menit pertama laga berjalan, kedua tim belum mampu mencetak gol. Permainan cenderung berhati-hati, dengan lini pertahanan yang sama-sama solid, meskipun serangan kerap terlihat terburu-buru.

Peluang emas pertama hadir pada menit ke-13, ketika Adityas Priambudi melepaskan tembakan keras kaki kiri yang berhasil ditepis oleh kiper Thailand. Namun, serangan balik cepat Thailand berhasil digagalkan oleh pertahanan Indonesia. Kebuntuan akhirnya pecah saat waktu tersisa 4 menit 13 detik di babak pertama. Berawal dari situasi kick in, Adityas mengirim umpan matang yang disambut dingin oleh Andres Dwi, yang berhasil membawa Indonesia unggul 1-0. Gol ini membangkitkan semangat dan membuat atmosfer pertandingan semakin panas. Thailand yang tersentak langsung meningkatkan intensitas serangan mereka untuk mengejar ketertinggalan. Kiper Angga Ariansyah menjadi tembok kokoh bagi Indonesia, menggagalkan sejumlah peluang berbahaya yang dibangun oleh Thailand.

Menjelang akhir babak pertama, terjadi momen krusial saat wasit melakukan peninjauan video support. Insiden yang melibatkan Muhammad Osamanmusa dan Muhammad Sanjaya sempat memicu perdebatan, namun diputuskan bukan pelanggaran. Setelah laga dilanjutkan, Thailand mendapatkan second penalty, yang berhasil dieksekusi oleh Itticha Praphaphan, meski Angga Ariansyah sempat mencoba membaca arah bola. Skor 1-1 menutup babak pertama, membuat pertandingan semakin terbuka di paruh kedua.

Babak kedua dimulai dengan intensitas tinggi dari Thailand. Kombinasi umpan pendek dan tembakan jarak jauh terus mengancam gawang Indonesia. Angga Ariansyah kembali menunjukkan performa gemilang dengan melakukan penyelamatan krusial di tiga menit pertama babak kedua. Para pemain outfield seperti Dewa Rizki dan rekan-rekan juga bekerja keras untuk meredam serangan lawan. Mereka dipaksa bertahan lebih dalam dan menunjukkan kerja keras kolektif. Petaka datang saat pertandingan menyisakan sembilan menit. Panut Kittipanuwong mencetak gol lewat tembakan keras jarak jauh yang tak mampu dibendung, membawa Thailand berbalik unggul 2-1.

Tertinggal satu gol membuat Indonesia langsung menaikkan tempo permainan. Serangan demi serangan dibangun dengan lebih cepat demi mengejar ketertinggalan. Beberapa peluang emas sempat tercipta, namun kiper Thailand Theerawat Kaewwilai tampil sigap menggagalkan upaya penyama kedudukan. Memasuki enam menit akhir, strategi power play mulai diterapkan, dengan Guntur Sulistyo mengambil peran sebagai kiper untuk menambah daya gedor di lini serang. Meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya, penyelesaian akhir masih menjadi kendala utama. Meskipun permainan berjalan sesuai rencana, dewi fortuna belum berpihak pada Indonesia.

Sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol penyama kedudukan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk keunggulan Thailand tidak berubah. Hasil ini memastikan Indonesia harus puas mengakhiri turnamen sebagai runner up. Kegagalan ini menyisakan kekecewaan, namun perjuangan para pemain layak diapresiasi. Mereka telah menunjukkan semangat juang tinggi dan kualitas permainan yang mampu bersaing di level Asia Tenggara.

Perjalanan timnas futsal Indonesia di ASEAN Futsal Championship 2026 memberikan pengalaman berharga dan menjadi motivasi untuk terus berprestasi di masa depan. Meskipun gagal meraih gelar juara, semangat juang dan kemampuan yang ditunjukkan oleh para pemain patut diacungi jempol. Kemenangan Thailand menjadi bukti bahwa futsal di Asia Tenggara terus berkembang, dan Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas permainan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi selanjutnya. Dukungan dari para penggemar futsal Indonesia juga menjadi energi positif bagi timnas untuk terus berjuang dan meraih prestasi membanggakan.





