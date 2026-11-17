Timnas Brasil mengalahkan Timnas Singapura dengan skor telak 7-0 dalam laga uji coba, di mana Endrick mencetak hattrick. Hasil ini jadi respons positif pasca kalah dari Jepang.

Tim nasional Brasil kembali menampilkan dominasi mutlak di kancah internasional saat mengalahkan Timnas Singapura dengan skor telak 7-0 dalam laga uji coba yang berlangsung di National Stadium. Pertandingan yang terjadi pada malam hari Selasa, 17 November ini, menjadi ajang penting bagi Selecao untuk memulihkan citra pasca kekalahan mengecewakan dari Jepang.

Tim asal Singapura yang bermain dengan formasi 4-2-3-1 harus rela terkalahkan tipis oleh kekuatan serangan Brasil yang dipimpin oleh bintang Real Madrid, Endrick. Kehadiran para pemain muda berbakat dalam skuad Brasil menunjukkan visi jangka panjang pelatih dalam membangun generasi baru.

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Dominasi Awal dan Hattrick Endrick

Endrick, penyerang Real Madrid, membuka keunggulan Brasil pada menit ke-9 setelah mencetak gol pertama di National Stadium. Keunggulan ini segera berlipat ganda ketika Endrick kembali membobol gawang lawan hanya dalam waktu singkat, menjauhkan skor dari jangkauan tuan rumah.

Keajaiban terjadi di babak pertama ketika Endrick berhasil menyelesaikan hattrick-nya hanya dalam waktu 21 menit pertama pertandingan. Kehadiran gol keempat yang dicetak oleh Endrick tak lama setelah pertandingan berjalan setengah jam membuat posisi Brasil semakin nyaman di babak penyisihan awal.

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Keunggulan empat gol ini memungkinkan tim Selecao untuk menutup babak pertama dengan aman dan nyaman. Dominasi fisik dan teknis terlihat jelas saat pemain-pemain Brasil dengan mudah melewati pressing pertahanan Singapura yang tampak kewalahan menghadapi intensitas permainan tinggi.

Estevao dan Rayan Tingkatkan Skor

Masuk ke babak kedua, tekanan Brasil tidak berkurang sedikit pun. Estevao menambah pucuk keunggulan menjadi 5-0 dengan masuk ke dalam kotak penalti dan menyelesaikan umpan dengan tepat. Gol ini menegaskan kembali superioritas teknis tim Brasil di atas lawan yang masih belajar.

Rayan kemudian mengamankan skor menjadi 6-0 pada menit ke-65. Pemain berposisi di lini serang ini berhasil melewati penjaga gawang Singapura dengan lincah, menunjukkan kualitas dribbling dan keputusan taktis yang matang di bawah tekanan.

Kemenangan telak ini semakin sempurna dengan adanya gol bunuh diri dari pemain Singapura, Suhaimi, pada menit ke-74. Gol ketujuh Brasil ini menandai berakhirnya pertandingan dengan skor final 7-0 yang memuaskan bagi para pelatih maupun para pemain.

Respons Pasca Kekalahan dan Evaluasi Teknis

Carlo Ancelotti menyambut kemenangan besar ini sebagai respons positif dari timnya. Kekalahan sebelumnya dari Jepang menjadi motivasi kuat bagi para pemain untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan publik lokal. Ancelotti menggunakan laga ini sebagai media evaluasi yang efektif.

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Evaluasi ini penting menjelang agenda internasional berikutnya. Dengan skor besar ini, Ancelotti mendapatkan data berharga mengenai kombinasi serangan yang paling mematikan. Para pemain muda seperti Endrick dan Estevao tampak sangat percaya diri dalam mengeksekusi serangan balik.

Komposisi Skor dan Statistik Pertandingan

Singapura bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang dipimpin oleh Izwan Mahbud di gawang. Barisan pertahanan terdiri dari Ryhan Stewart, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, dan Jacob Mahler. Pertengahan lapangan dipagari oleh Shah Shahiran dan Kyoga Nakamura.

Sementara itu, tim Brasil juga menggunakan formasi 4-2-3-1 yang dikawal oleh Lucas Perri. Barisan pertahanan terdiri dari Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhaes, dan Douglas Santos. Pertengahan lapangan dikuasai oleh Joao Gomes dan Bruno Guimaraes yang mengatur tempo permainan dengan sempurna.

Di lini depan, Brasil mengandalkan kecepatan dan teknik Rayan, Estevao, serta Vinicius Junior. Dukungan dari Endrick sebagai pusat serangan menjadi kunci kemenangan mutlak ini. Para pemain terlihat kompak dan terkoordinasi dengan baik selama 90 menit penuh di National Stadium.