Timnas Belanda Rilis Sukuad Piala Dunia 2026

BOLASPORT. COM - Timnas Belanda telah merilis skuad resmi Piala Dunia 2026 dengan kehadiran Tijjani Reijnders sebagai salah satu andalan di lini tengah. Komposisi akhir kontingen De Oranje untuk tampil di turnamen terakbar sejagat diumumkan pelatih Ronald Koeman , Rabu (27/5/2026) petang waktu setempat.

Koeman mengangkut 26 personel ke dalam skuadnya dengan beberapa keputusannya menarik. Gelandang keturunan Maluku, Tijjani Reijnders, tetap mengamankan tempatnya di lini tengah timnas Belanda. Sebelumnya, ada keraguan Reijnders bakal dibawa ke Amerika Utara seturut menit bermainnya yang sempat terpangkas di Man City. Namun, pemain 27 tahun berdarah Indonesia tersebut masih diandalkan Koeman sebagai dinamo di sektor sentral.

Dengan modal 7 gol dari 30 caps bagi Oranje, Reijnders siap melakoni debutnya di ajang Piala Dunia sebagai gelandang tersubur yang dibawa Koeman. Sementara itu, sisi gelap seleksi juga ikut memakan korban nama besar. Bek veteran Inter Milan, Stefan de Vrij, terpaksa melewatkan kesempatan tampil di turnamen yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya. Pemain 34 tahun yang baru memenangi trofi Liga Italia dan Coppa Italia bersama Inter tersebut mengalami cedera di akhir musim kemarin.

Meskipun demikian, Koeman masih percaya diri dengan kemampuan skuadnya dan berharap dapat mencapai kesuksesan di turnamen tersebut





